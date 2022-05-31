【開箱】《貝爾法斯特》 1969北愛散聚 獻給留下與離開的人

導演懷緬故鄉

《貝爾法斯特》故事很簡單，講述1969年的貝爾法斯特，9歲小男孩Buddy，有一名哥哥Will，爸爸是工人階級，常年在英格蘭工作，偶爾周末或長假期才會回家，家裏都是由媽媽在照顧。祖父母住在附近，非常疼惜他。Buddy最關心自己的數學成績，若測驗高分數，就可坐近心儀的女同學Catherine。然而原本安穩平靜的生活，鄰舍互助互愛，一夕之間，Buddy所理解的世界，卻永遠改變。

不少導演到了一定年紀就會回望童年，並化成影像，「墨西哥三寶」之一的阿方索克朗（Alfonso Cuaron），4年前再次在奧斯卡摘下最佳導演殊榮的《羅馬》，便是其中之一，跟《貝爾法斯特》一樣採黑白拍攝。去年大放異彩的《農情家園》也是美籍韓裔導演鄭一朔的「童年往事」。今年入圍奧斯卡的電影，除了《貝》片，角逐最佳國際電影的《The Hand of God》，也是《羅馬浮世繪》意大利導演保路蘇雲天奴（Paolo Sorrentino）回溯年少時在那不勒斯的生活。

堅尼夫班納1960年在貝爾法斯特出生，9歲才跟家人移居伯克郡雷丁，片中的Buddy正是從堅尼夫的回憶角度出發，也透過男童的目光，映照1969年動盪的北愛爾蘭。片中開始沒多久，Buddy所住的街道，新教徒破壞天主教徒的商店或住宅，居民設置路障，阻止衝突，軍人也不時出現。爸爸回家看家人是否安全，煽動衝突的街坊Billy，即逼問Buddy爸爸何時才會身體力行支持新教徒的行動，卻遭他拒絕。

給電影的敬禮

時局混亂，衝突不斷，來自新教徒家庭的Buddy，聽神父講道，會苦思在分岔路應如何抉擇，但更重要的是如何可吸引Catherine注意。就在疑惑的時刻，還看見父母為債務問題爭執，只是小男孩從《雷神奇俠》的漫畫、街上的民謠歌聲、每天晚上的電視節目，或很偶然父親回來，帶全家去戲院，Buddy還是會找到快樂時光。全片黑白拍攝，可遮掩懷舊場景的瑕疵，有色彩出現的時刻，就只有銀幕上的電影，由《飛天萬能車》、《洪荒浩劫》到舞台劇《聖誕頌歌》，畫面轉為彩色。此片不止是堅尼夫班納寫給故鄉的情書，跟《星光伴我心》一樣，也是導演獻給電影的敬禮。

片中寫生活的困苦，也是舉重若輕，透過Buddy雙眼，看到父母爭吵，爸爸為了更好的生活，以及多跟家人相處，考慮移民悉尼或溫哥華，可是太太拒絕，她稱怎能離開這一街一巷都是熟悉的朋友？他倆青梅竹馬，到成家立室，從沒離開過貝爾法斯特。媽媽提出的是，別人會受得了他們的口音嗎？會受到歧視嗎？然後當爸爸的老闆建議他舉家遷到英格蘭，還會提供住宿，媽媽開始動搖，Buddy卻嚎啕大哭，拒絕離開。不捨Catherine之外，Buddy也記掛祖父母。年輕時是礦工的爺爺，晚年得了肺病，Buddy跟他感情深厚，爺孫經常聊天；有一幕爺爺告訴Buddy，即使他有愛爾蘭口音，別人聽不懂，是因為沒在聽，是對方的問題，就算離開了故土，口音慢慢消失，但不管去哪裏，變成怎樣，最重要清楚自己是誰，找回自己的身分，哪裏都可以是家。片中不時把鏡頭擺放在Buddy的視角，從下而上，但爸爸和Buddy最後見爺爺的一幕，三人的手放在一起，卻是俯瞰鏡頭，也像一個彎曲了的十字架。堅尼夫班納刻意起用北愛或愛爾蘭演員，由「Buddy」祖狄希爾（Jude Hill）、「爺爺」基倫軒斯（Ciaran Hinds）、「爸爸」占美多倫（Jamie Dornan）、「媽媽」卡芝奧娜巴夫（Caitriona Balfe）莫不如是；就算「嫲嫲」茱迪丹芝（Judi Dench）的父親來自英格蘭，也在都柏林長大及求學，母親更是愛爾蘭人。

愛爾蘭獨立後，東北部阿爾斯特省9個郡中的6個，由於新教徒佔多數，於是選擇留在以新教聖公會為國教的英國，統稱為北愛爾蘭，不過其中天主教徒認為選舉權被剝削，也有人想脫英加入愛爾蘭。後來1960年代爆發民權運動，逐漸由和平示威演變成暴力衝突，甚至出現武裝組織，30年間不時有流血衝突；直至1998年簽訂《受難日協議》，同意讓北愛留在英國，直到當地民衆以公投決定脫英為止，並賦予當地很大的自治權，暴力衝突才平息。

《貝爾法斯特》只是一齣電影，從孩童的目光看一個動盪時代，並非分析政治，北愛問題也不是三言兩語說得清，有興趣深入研究，看書就好。然而片中當發生暴亂，媽媽和Buddy被Billy挾持為人質，爸爸救走他們後，一家人終決定離開貝爾法斯特。當他們踏上巴士的一刻，目送兒孫離去的嫲嫲已是寡婦，低語「不要回頭」。當她關上家門，字幕冒出「給留下的人、給離開的人，以及所有曾迷失者」。對於近兩三年香港所發生的一切，看到此應該無限感觸。