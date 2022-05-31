《壯志凌雲：獨行俠》美國4日收11.7億 湯告魯斯創入行開畫最高紀錄

《壯志凌雲：獨行俠》上周四在美國上映優先場，收1930萬美元（約1.5億港元），成為派拉蒙電影公司歷來最高優先場紀錄。上周五正式開畫，首周末3日高收1.24億美元（約9.6億港元），輕易打破湯告魯斯在2005年主演《強戰世界》3日收6490萬美元（約5億港元）的個人最高紀錄，加上昨天是美國陣亡將士紀念日假期，對票房數字更有推波助瀾之效。

同檔成績僅次《魔盜王終極之戰》

派拉蒙在《壯志凌雲：獨行俠》上映前推算，美國開畫首4天，保守估計可收9200萬美元（約7.1億港元），結果成績大幅超出預期，累計票房達1.51億美元，僅次於2007年上映《加勒比海盜：魔盜王終極之戰》4日收1.53億美元（約11.9億港元）的陣亡將士紀念日長假期最高票房紀錄。

美國票房報捷，在全球62個國家及地區的成績亦不相伯仲，首周末累收1.24億美元（約9.6億港元），當中32個地區如英國及法國等開畫稱冠，而這個數字並不包括多個主要「票倉」，包括中國、韓國及俄羅斯等。內地至今仍未公布映期，俄羅斯因攻打烏克蘭而遭抵制，至於韓國則延期兩周才開畫，都會影響全球票房收益。《壯》片不單叫座更加叫好，在美國著名影評網站「爛番茄」獲得超過97%好評，觀衆好感度更接近滿分；至於市場調查機構CinemaScore綜合入場觀眾意見後，亦給予A+佳績。

吸引年長觀衆重返戲院

《壯志凌雲：獨行俠》票房大捷另一意義，如派拉蒙美國發行部總裁Chris Aronson所言，成功吸引觀眾重返戲院，尤其較年長者。根據院商統計數字顯示，超過70%入場觀眾的年齡高於25歲，當中超過一半屬於35歲以上，而年紀大於55歲者亦佔18%。事實上，距離首集《壯志凌雲》開畫至今已36年，當年的忠實影迷大多已經「入五」，能夠令他們在疫情下再次踏足戲院，絕非易事，湯告魯斯卻做到了。