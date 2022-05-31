不回應滿35歲繼承肥姐6000萬遺產 鄭欣宜生日盼每天有開心事

娛樂組

肥姐2008年2月離世，當年有報道她為21歲的獨生女鄭欣宜安排好生活，包括每月兩萬元生活費，至於6000萬遺產，要待欣宜35歲才能動用。有關遺產的安排，欣宜當年面對傳媒追訪，回應說由律師處理，她不清楚，就算知道也不能告訴大家，並說：「不會用媽咪留下的錢，我要成長、自力更生。」

艱難時期 戶口餘額26元

欣宜在訪問中曾透露母親遺言「做有用的人，要工作，不可以懶」。欣宜往後努力工作，表現積極，不亂花錢，辭退了司機與兩個工人，學懂照顧自己。欣宜的事業發展曾經歷停滯期，工作量不多，自爆困難時期，銀行戶口只有26元，但沒有向父親鄭少秋求助。

肥姐教買「磚頭」保值

去年欣宜34歲生日，距離承繼肥姐遺產日子只差一年，出席活動時被問及遺產的傳聞？她說：「好搞笑，由20幾歲開始講到30歲，現在又講，但無所謂，不影響我的工作，都係繼續做好自己的事。」昨日欣宜35歲生日，對於可以動用遺產之說，她的經理人公司表示不回應。

欣宜曾透露當年在母親的教導下，學識理財觀念，肥姐教她買「磚頭」保值，在肥姐離世同年出售九龍塘寓所後，欣宜以公司名義，擲980萬元購入位於西半山的屋苑千呎單位居住，現時單位已升值不少。

綵排不忘慶生

欣宜近日為6月於紅館舉行的演唱會積極綵排，不過生日不忘慶祝一番，踏入35歲一刻已開始在社交網限時動態分享好友們的生日祝福，有朋友特製「粗眉鬍鬚」joysticks、又有光頭look的欣宜，十分搞笑。好友許廷鏗送上花花蛋糕，生日牌寫上欣宜新歌《我地》，𧨾得壽星女好開心。

身在歐洲同是5月壽星的黃偉文（Wyman）昨日在社交網上載跟欣宜合照，寫道：「破例公開私照一張，呢張叫做：『我地我地，定格在最滿足的表情』，princejoyce（欣宜）生日快樂，好彩遇到你。其餘心照。」並透露合照攝於2020年平安夜，相中是健康瘦之前的欣宜，面形跟現在有少少出入。