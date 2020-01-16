《雙生陌生人》結局13.9點收視微升 《我哋係COLLAR》開播吸粉絲捧場

ViuTV的綜藝戰線收視麻麻，《動物守衛隊》與《瘋火與膠七》同下跌，前者平均2.1點（約14萬人次觀看），後者再跌0.4點，平均1.9點（約12萬人次觀看）。

兩台推出新劇對撼

本周無綫與ViuTV有新劇與節目登場，被視為新一輪電視大戰，周一至五晚上9時半兩台皆播自製劇對撼，無綫《十八年後的終極告白2.0》撼ViuTV《冥冥之中》。至於綜藝節目，無綫昨晚起（逢周一至三）10時半至11時15分播梁芷珮主持的旅遊節目《東‧南歐潮什麼》。ViuTV昨晚11時推出新節目《我哋係COLLAR》，記錄女團的成軍經過，對粉絲有吸引力。兩個節目有15分鐘同時段播出，各有捧場觀眾。

娛樂組