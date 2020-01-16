MIRROR演唱會門票今早10時開售 城市售票網有新安排

黃牛黨又出動 小心被騙

MIRROR演唱會門票今日早上10時開售，為避網絡大塞車，開售前不能佔線，上午10時前登入網站的連結均不能延續至10時後。10時後登入網站，系統會提供自動再次登入功能，當門票尚餘少於2000張時，系統會停止提供該功能。不過，有網民發現黃牛黨推出收錢代訂MIRROR演唱會門票服務，只要留下全名及繳付500元訂金。預付訂金也有被騙財的風險。

林日曦《大初戀日》同日開售

今日網上開售的還有林日曦的舞台獨腳戲《大初戀日》加場，前日他宣布26場爆滿再加開一場，有網民擔心跟MIRROR演唱會同日開售，兩邊也要搶飛難兼顧。林日曦前晚親自解答說，很多網民留言問他為何要跟MIRROR同日售票，甚至要求他延遲。他稱若只打算買MIRROR門票的，《大初戀日》幾時開賣跟他無關。至於打算MIRROR演唱會與《大初戀日》也購票的，他說：「咁你過嚟買咗（大初戀日）先啦，因為嗰邊你喺買唔到喇。或者買咗嗰邊先，因為呢邊應該好晏仲有飛賣。」

娛樂組

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