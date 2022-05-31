個唱晚晚超時罰款逾百萬 「對老闆濕濕碎」 張敬軒被王菀之一信刺心爆喊

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

軒仔紅館演唱會尾場氣氛熾熱，他表示今次是個唱第26場，亦是人生第50場紅館演唱會，別具意義，多謝大家成就了這個奇蹟，並笑稱這個騷由40歲做到41歲。談到經歷第五波疫情能再開騷，感恩亦珍惜，所以這晚會不要命去唱，全場觀眾即報以掌聲。

將來撐拐杖都要出席頒獎禮

軒仔特別感謝老闆楊受成一直無限量的支持和鼓勵，令他學到很多，自爆曾猶豫是否還參加音樂頒獎禮，老闆叫他跟隨自己意願。軒仔跟觀眾承諾，就算將來無歌，男歌手獎不再入選三甲，即使老了都會撐拐杖出席頒獎禮，因這舞台令他覺得自己發光及有成就，希望用自己的力量，告訴下一代支持樂壇。軒仔又宣布以個人名義成立一個舞者獎學金，望藉此支持有意成為舞者的年輕人。

王菀之：下世我會搵番你

嘉賓之一王菀之打頭陣出場，軒仔介紹時說，每次他的舞台都不能缺少這個人，除了是靈魂伴侶，也是出生入死的好拍檔，有次出埠演出，因主辦方溝通出現價錢問題，令他們被困，以為走不到，好彩朋友來救他們，軒仔說：「我咁大個仔未見過咁大把牛肉刀！」然後他半跪迎接王菀之並合唱《留白》。王菀之向軒仔送上三份禮物，一份是她咖啡品牌的紙袋，第二份是借軒仔的舞台「植入式」為她的6月音樂會宣傳；第三份是一封信，她邊讀軒仔邊眼泛淚光，當她讀到：「幾年前在同一地方你問我，如果下一世遇不番，我點算呢？」軒仔終忍不住爆喊，王菀之此時哽咽說：「我會搵番你！」兩人相擁，接着手拖手唱《高八度》。

Ian賣口乖 軒仔：心都融埋

繼姜濤後，軒仔請來MIRROR成員Ian和Jer做encore環節嘉賓。軒仔表示高興請到Ian當嘉賓，開心到為對方改rundown，兩人合唱《騷靈情歌》。Ian稱踏足紅館的感覺幾好feel，並送上人生第一架模型玩具車給軒仔，說將來有能力買到真車，定第一時間載軒仔遊車河，又感謝對方私下教他很多，令軒仔冧爆說：「阿叔我心都融埋。」隨後他笑稱雖被Ian搶去代言的銀行廣告，但很樂意，因開心見到MIRROR有現在的成績。

柳應廷送CD變攞簽名勁搞笑

Jer在第二次encore登場，軒仔感謝對方一收工便趕來紅館幫他站台，兩人合唱《我的天》。Jer多謝軒仔讓他有機會在紅館舞台表演，自爆在台下超緊張。軒仔鼓勵說：「相信這機會會愈來愈多。」Jer稱軒仔很好，給機會後輩。軒仔說知道MIRROR 7月開騷，希望Jer當作預演，先感受紅館觀眾的力量。Jer送上收藏多年的《酷愛》CD，軒仔笑說：「大家聽不聽到代溝，他人生買第一張CD是我隻碟，所以你送隻碟畀我幫你簽名。」軒仔在唱片上簽名，望着封面上自己的樣子不禁說：「每個人都有不堪回首的過去。」演唱會最後五度encore，軒仔透露有意明年舉辦交響樂演唱會，最後以一曲《遇見神》作結，唱至凌晨1時10分完場，但觀眾仍不願散場，繼續嗌「Encore」，擾攘10多分鐘才陸續離場。

「個個送禮物 似榮休演唱會」

軒仔騷後受訪時給自己80分，扣20分是有些機件故障。談到每晚encore至超時，軒仔透露罰款過百萬元，「若不是紅館有限制，粉絲站幾耐我便唱幾耐，因這些是愛。我有致電老闆楊受成說不好意思，但對他來說濕濕碎，老闆說應使得使，沒什麼緊要過支持者對我的支持，特別是現在樂壇有新局面，但依然有那麼多人支持我，要珍惜」。嘉賓眾多，是否碌爆人情卡？軒仔稱大家很惜他，每名嘉賓都是他最好的禮物，「我不主張嘉賓送禮物的，但現在個個都送，好似我榮休演唱會一樣。（如何報答他們？）兩脇插刀，私底下也會約他們食飯。（王菀之令你流淚？）這個真的搞不掂，她封信刺中我心」。

出資7位數 成立舞者獎學金

對於視他為偶像的冼靖峰（Archie）未獲邀任嘉賓，惹對方粉絲不滿？軒仔表示網上可自由發表意見，粉絲的角度很單純，只是想偶像得到多些機會，「我有傳短訊給Archie，他亦有跟我說，希望這幾天的新聞不會影響到我。我叫他加油，做多些好作品比做嘉賓更有意義，可能將來有機會合作」。談到成立舞者獎學金，軒仔稱希望幫助因各種原因負擔不起學舞費用的年輕人，他會先出資7位數開展計劃，也會叫老闆幫手，以及舉辦慈善騷籌款，但基金一定不會用他名字命名。

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