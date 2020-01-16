【開箱】從日韓演唱會 透視MIRROR紅館騷實名制

日韓行實名制 粉絲揾代購

今次MIRROR公開售票採實名制，列明巿民購票時要登記姓名等個人資料，持票人於演唱會當天須出示印有證件相的身分證明文件，經核對後才可入場，而且門票不得轉讓、不能轉換場次，或更改持票者姓名，藉此打擊黃牛黨購票後再高價轉售。其實日韓兩國推行實名制購票多年，黃牛仍未絕迹，只是金蟬脫殼，變身「代購」，聲稱使用高端電腦技術提高搶票機會率，會在門票開賣前，先收集粉絲姓名等個人資料，然後代粉絲網上搶票；當然「代購」要支付服務費，價格由數百港元至數千港元不等，視乎演唱會熱門程度。這方法風險非常高，粉絲不僅要與「代購」分享個人資料，若搶票失敗，不退還費用，粉絲隨時票財兩失。不過當一票難求，加上大部分人不熟悉如何上網搶票，仍會有粉絲鋌而走險。

此外，今次MIRROR實名制購票方式，只限公開發售的10場門票。目前紅館設有1.05萬個固定座位，若按現時防疫要求85%入座率推算，每場容納8925人，10場合共容納8.925萬人次，當中三成即2.6778萬張門票以實名制發售。其餘七成門票為信用卡優先預訂門票、內部認購、贊助商門票等。七成門票約6萬多張並非實名，所以「黃牛」仍有炒賣空間。

演唱會當日如何核對門票，能否做到每一張票都核對及人流管制，才是實名制最重要一環；MIRROR演唱會如何核票，主辦方尚未公布。不過，每場只有三成實名票，即約2000多張門票要核對，人手與時間相信不需要很多，要如何區分非實名票與實名票才是關鍵。

在日本及韓國，由於全場門票均是實名制，沒可能避過核對。演唱會主辦方會安排大批工作人員，在開騷前數小時開始核對門票及身分，除了出示身分證明文件，有時甚至會詢問購票時的付款方式，要求出示相關紀錄，以及歌迷會會員證等，以防轉讓和代購。工作人員核對身分後，會為持票者戴上手腕帶或蓋印，以防換人入場。

既然實名制未必能全面打擊黃牛，MIRROR演唱會主辦方MakerVille、大國文化及康文署仍推出實名制，除了安撫MIRO，贏取好感，還有什麽？主辦方早已預留七成門票予內部認購及贊助商，實名制不會影響演唱會利潤，也不會得罪贊助商，何樂而不為？其實香港演唱會贊助商包銷門票的做法，在海外不常見；粉絲能購買的門票過少，供不應求，黃牛自然有機可乘。

BTS演唱會 買票3階段

以防彈少年團（BTS）為例，在韓國開騷，全球粉絲以同一方式購票，門票分3階段發售。首先透過BTS的應用程式Weverse，加入官方歌迷會成為會員，並透過平台參加抽籤，中籤粉絲可前往指定購票網站買票，但必須事前登記成為購票網站會員，登記姓名也必須與歌迷會所登記的姓名一樣。在日韓，無論是應用程式或是購票網站，登記做會員時需經過電郵或短訊驗證。據悉首階段門票位置最佳，日本更會因應歌迷入會年資分配座位，愈資深歌迷，位置愈好。

第2階段是歌迷會會員優先購票，於指定時間往指定購票網站，先認證會員身分，之後於優先購票日在購票網站搶飛。大部分門票都是這階段發售，而且往往「秒殺」。日韓購票網站容量大，甚少「冧網」，且有「排隊功能」，不用粉絲狂按「F5」。

第3階段是一般民眾購票，任何人都可在指定時間於網站購票。簡單來說，第3階段是首兩輪剩下來的門票，以BTS當紅程度為例，第3階段根本已沒票可買。

綜合韓國經驗，MIRROR今次推出歌迷會專屬場次，才是打擊「黃牛」良方。「MIRO專場」只限歌迷會會員，並且要先登記會員身分才能購票，演唱會當日再核對會員身分。即使「黃牛」加入歌迷會購票，但門票不能轉名，自然無法售賣。「MIRO專場」發售方法，不少細節跟足日本及韓國。從MakerVille近日推出的MakeALive手機應用程式可見，接下來MIRROR應該會學韓國推出演唱會線上直播、官方手燈，在個唱大玩中央操控手燈燈光顏色，營造燈海效果。