驚訝陳慧嫻李幸倪離巢 江海迦拒認一姐：每年都是新人

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

AGA前晚與吳若希、JW（王灝兒）、連詩雅、黎諾懿等演出《萬眾同心公益金》，AGA獻唱陳慧嫻金曲致敬。她承認對陳慧嫻及Gin Lee（李幸倪）離巢有點震驚，因入行時陳慧嫻一直很支持她，給予她很多意見，希望日後能與兩人再有合作機會。

無諗轉會 預計明年開紅館騷

對於被封為「環球一姐」，AGA強調自己每一年都是新人，目標只希望她的創作能帶給樂壇一點貢獻。問是否曾萌生去意，離開環球？她笑道：「好得意，其實我是煮煮下飯見到這新聞，心想點解會咁？當時的確差不多約滿，一直跟公司洽談中，進度良好，都是謠言而已。」

問有否曾想過檔其他公司？AGA表示只想過放假回澳洲探望家人，暫時沒想過過檔，而且是環球發掘她入行，一直合作很開心。首個紅館騷因疫情影響，取消了3次，AGA透露現階段除了做好新專輯，最想是還番一個好好的演唱會給歌迷，「暫時預計明年，不過都係唔講住，希望有好消息，可以向大家公布。（怕小氣？）不要再問了」。並表示絕不會氣餒，深信一定會開到演唱會。

吳若希險被老公懲罰

吳若希日前與一班好友舉行校服派對慶祝30歲生日，笑稱是童星出身，早入行大家才好像見了她很久，自詡仍很少女，所以穿校服也沒有違和感，不過當中發生了趣事，「找不到當年所穿的校服，着急地去了女性內衣用品店找，但只得性感短裙款式，實在太性感，最後回家找了一條格仔裙DIY扮校服，老公扮PE阿sir，他夜晚還想懲罰我，通常會批踭我，因為玩得太夜才沒有」。

吳若希解釋老公想懲罰她，因她的生日帖文以自己的歌曲《沒有你並無掛念》的歌詞，懷緬當年與追求者約定過了半生，到30歲一起吃苦瓜。

黎諾懿被封大監製

黎諾懿表示常被指貌似陳百強，故節目安排他獻唱兩首陳百強金曲致敬，最近忙於為新劇《婚後事》開工，只得兩日時間練歌，很擔心會出事，他笑道：「我呢啲是放break位。」

對於被同事封為大監製，黎諾懿說：「大家只是講笑，只監製了幾個節目，當然較喜歡做演員，監製要照顧別人，演員就被照顧，所以拍番劇，我覺得好舒服，但監製有監製好玩。」

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