伙21歲王源合唱 50歲張智霖凍齡有術未顯老

阿Lam沙麗鬥完嘴曬恩愛

林子祥（阿Lam）與太太葉蒨文（沙麗）首度同台合唱，出場前大耍花槍，鬥嘴說今次合作誰遷就較多。阿Lam說：「首歌原裝key已經好高，今次同佢唱仲升半度。男同女嘅key爭好遠，佢唱得舒服，代表我唱得唔舒服。」沙麗聞言反擊：「今次我係就你個key喎。」阿Lam即回應：「（平時）多數都係我就你㗎。」合唱時表現恩愛，阿Lam攬着沙麗邊搖邊唱，沙麗唱完又撲向老公扮「斷氣狀」撒嬌，甜到漏。

炎明熹（Gigi）與魔動閃霸演繹《我鍾意》時，Gigi一改低調樸實形象，以鮮艷懷舊look登場，又唱又跳兼做出古靈精怪表情及動作，跟魔動閃霸上演搞笑「情景劇」，炒熱全場氣氛。炎粉（粉絲暱稱）讚偶像新造型青春無敵，可塑性很高，封她為「百變小Gigi」。

娛樂組