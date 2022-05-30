入行27年 由勇到定 楊千嬅將遺憾變價值

記者：陳釗

千嬅坦言第一次看完整條紀錄片，的確感觸到眼濕濕，因為這是屬於她的故事，當中記錄了楊千嬅的經歷、歲月和人生。

每一分鐘都是收穫

當初由護士跳去做歌手，千嬅全憑一下子的勇敢和好奇心，既然機會來了便選擇抓住，沒想過在這行一做便做了27年，「真心沒想過，這個行業存在很多未知之數，亦會有其他因素影響，真的全憑一個信念，和無數次否定自己，又願意再重新建立自己才可以做到。（是否如片中所言全因好勝？）一定有好勝經歷，這種追求心一定要有，否則不會有一股自信；某程度健康的進取心和好勝心，才能令自己進步。其實永遠都是跟自己鬥，希望令自己變得更好」。

回望這27年，千嬅覺得每一分鐘都是收穫，因每一個經歷都令她成為更好的自己，由做人至照顧家庭都有所得着，「當然也有很多遺憾，但只要你有意志和堅持，這些都會變得很有價值。將遺憾變得有價值，就是人生的重點」。

不捨兒子進青春期

千嬅自言人生大部分時間都在工作中度過，當中令她遇到喜歡的人，之後組織家庭，是很神奇的事。在歌手、演員、人妻及母親幾個身分中，千嬅稱母親角色讓她最大滿足感，亦比做歌手和太太難，「這是我人生中很重要的事，因為他是一個生命。我希望兒子將來能成為一個開心的人，最緊要他開心」。

談到兒子將進入青春期，千嬅大感不捨，擔心兒子不再黐她。至於兒子作為「星二代」可感壓力？千嬅表示從無向兒子灌輸這概念，她來自普通家庭，故一直給對方過着普通小朋友的生活，將來行自己的人生路，「他將來想做什麼都無問題，最重要做事不要半途而廢。我覺得年輕人，是要鼓勵他們的創作力和夢想」。

最大目標開演唱會

最近千嬅在音樂路上亦有新動向，簽約新唱片公司華納；她覺得歌手始終應專注演出和創作上，歌曲版權、行政及宣傳等工作事宜，還是交由專業團隊幫她解決和處理比較好。音樂上還有什麼目標？千嬅坦言最大的目標是開演唱會，「在舞台上有太多事情可以發生了，所以仍有很多好奇心，希望有新嘗試」。兩年前受疫情影響而取消的25周年香港紅館演唱會，千嬅預計最快也要明年才可重啟。

接受新一代方傳承

正在內地參與《聲生不息》的千嬅，坦言廣東歌對她而言很重要，一來是她最直接的表達，也是她的音樂旅程，所以很感恩遇到好作品。隨着時代變，樂壇也在變，談到近年香港湧現一班新生代歌手，千嬅認為必須要接受新時代年輕歌手和創作人的作品，才是一個傳承，「我覺得現在是一個過渡交接期，首先要懂得去欣賞別人和別人的作品，大家便可互相交流。每位歌手都有自己的特質和聽眾，可能有的歌迷跟我同步成長，又或者有的年紀細的歌迷可能已不認識我，但不代表我不能唱，想就去做，我也需要去學習和接受新事物。我亦不覺得一面倒（傾向新世代），只是大家的理念和做音樂的方法不一樣，樂迷可以接受新音樂的同時，其實都會想聽以前歌手當下的心態」。

不因批評放棄夢想

千嬅近年主力發展內地市場，「楊千嬅」這牌頭為她帶來方便，還是壓力？她直言：「舞台是最公平的，不管你唱了兩個月，還是27年，上到台做得好就是好，不好就是不好，所以無論你是誰都要很努力，這個世上沒有『一姐』，亦沒有遲來不着數，早到享受更多的說法，這是我的經驗分享。」

雖然在內地有不錯成績，有些香港網民對千嬅卻有「不同聲音」，對於被指掛住北上掘金、變質等負面標籤，她說：「每個人都可以表達自己感受，但對我來說，一如既往做好自己崗位，唱好自己想唱的歌，這就是重點。我覺得我們做音樂創作和表演的，是要做自己相信和喜愛的事，不應該因為別人的批評而放棄自己的夢想。」

縱使身分變，環境變，千嬅的初心依然無變，不過隨着人生閱歷增長，又成為人母，千嬅現時心口除了仍掛住一個「勇」字外，更多了一個「定」字，正是氣定神閒，「人長大了會沉澱的，而且我現在已經是媽媽，其實做父母都需要很大勇氣，加上要照顧屋企和小朋友，所以面對任何事情都要冷靜」，她笑言淡定才會有錢剩。

化妝：Angus Lee

髮型：SHI FANG KE / Frank Shi

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