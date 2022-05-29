米雪威廉絲大肚現身康城

【明報專訊】《斷背山》女星米雪威廉絲（Michelle Williams）早前宣布第三度懷孕，除了跟舊愛希夫烈達（Heath Ledger）育有現年16歲女兒Matilda外，跟現任導演丈夫湯瑪士佳爾（Thomas Kail）又有一名年約兩歲兒子。雖然米雪沒提及懷孕周數，但她前晚出席競賽片《Showing Up》康城影展首映禮時，已腹大便便，看來臨盆日子不遠。《Showing Up》是米雪跟美國女導演姬莉卡萊（Kelly Reichardt）第四度合作，片中她扮演雕刻家，講述正籌備展覽，可能成為她藝術生涯的轉捩點。