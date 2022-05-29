重提17年前拍廣告墮馬意外 林志玲︰連基本保險都沒有

林志玲書中提到當年墮馬受傷摔斷6根肋骨，因她還是個小模特兒，連基本保險都沒有。她稱那時經理人公司與家人不斷討論誰要負責，談到訴訟索賠的問題，她決定放棄興訟，以微弱力氣說，都不需要，請大家放手，她會自己好起來。

雖然當初廣告商和經理人公司均表示已為林志玲投保數千萬元台幣的高額意外保險，但理賠項目只包括身故、殘障及重大燒燙傷，即使有實支實付的骨折險，金額也不高，比不上她休養時無法工作所造成的損失。

林志玲臥牀10日後，乘專機返台就醫，花了4個月時間休養治療才重返工作崗位。她之後對騎馬有陰影，直至2017年參加綜藝節目才再騎上馬背。

與AKIRA寫情書靠好友翻譯

林志玲在書中提到與AKIRA的感情事，透露一開始與AKIRA寫情書，因日文不夠好，每次都請一名男性好友幫忙翻譯。婚後她從未跟老公吵架，因日文未好到可跟他吵起來。

娛樂組