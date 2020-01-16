盛勁為計劃重返航空界兼任保險 麥大力否認離巢TVB重操故業

麥大力效力國泰航空是機長級別，有10年年資，接受訪問時曾透露月薪達20萬元，收入豐厚，他在英國有3個物業自住及放租。2020年的大裁員加入失業大軍，參加《衝上雲霄大選》奪冠入行。

麥︰已回港檢疫等見簡淑兒

過去兩年，麥大力主持明珠台節目《港生活·港享受》，又拍劇集《雙生陌生人》及《廉政狙擊．黑幕》，亦有參加綜藝節目，雖有演出機會，但收入難跟機長比較。有傳麥大力會重操故業，昨日他回覆傳媒時否認離開TVB，稱近日少曝光因返了英國探望接近兩年沒見的家人，目前已回港正接受隔離，很快可以「出關」，等女友簡淑兒帶他去吃叉燒飯。樂易玲正在北京公幹，她回覆說未聽聞麥大力要離巢。

跟麥大力同簽約TVB的還有亞軍盛勁為，近年轉行保險業的他接受《明報》訪問，坦言懷念衝上雲霄的工作，有計劃再飛，不單是錢賺多或少，機師是他最享受的工作。盛勁為有4年副機長資歷，裁員前在港龍效力。問是否留戀演藝工作？他稱跟TVB仍有合約，但不困身，這段時間參演劇集《隱形戰隊》，感恩有演戲的體驗，將來時間配合，有機會拍一些單元過戲癮也不抗拒。

盛︰娛樂圈發展不如預期

盛勁為形容過去兩年多的感受，似坐過山車大起大落，他效力港龍時，2020年初已不用返工但糧照出，初時很開心，後來漸擔心，經歷了9個月時間，直至同年10月公司停止營運。這時正好讓他有機會參與《衝上雲霄大選》，以前做機師會較低調，加入娛樂圈又是另一種體驗。

不過入行後發展並不如預期，他也要掙錢，所以又經歷另一次變化，加入了保險業；他做了保險業一年多，早前曾透露酬勞拍得住昔日做副機長，發展順利。

盛勁為表示因家人是資深的保險從業員，他獲協助入行，雖然目前有計劃重返航空業，但保險的工作仍會繼續，因現在有同事協助處理，他可以分配時間應付。過去兩年，盛勁為自爆做過茶樓老闆，後來退股，這也是航空業停擺後，讓他有更多人生體驗。

娛樂組