新歌被網民二創 張天賦開心：當幫宣傳

準備帶軟糖送Lucy

MC入行前做過侍應、售貨員及文員等工作，自信口才不差，應付客人問題不大，對小朋友亦有一定耐性，相處沒難度。他自爆花名「張三歲」，可能跟其似大細路有關。MC稍後與李璨琛女兒李元元（Lucy）合作拍廣告，MC預先向李璨琛請教𧨾女心得，已準備帶軟糖做小禮物送Lucy做見面禮。他是Lucy的偶像，可能被Lucy媽媽當未來女婿看待？MC笑言當結交朋友。

MC新歌《小心地滑》被網民二次創作變「萬能Key」，加入到不同劇集和時事。MC對此感開心，稱當幫他宣傳，還讚網民厲害，「他們有才華，我支持任何二次創作。其實另外兩首歌《反對無效》和《記憶棉》之前也曾被改，我覺得幾得意，也是香港網絡文化特色」。

Lucy拍廣告化身車手

提起Lucy，她喜歡扮鬼扮馬，可愛又搞笑，有很多拍廣告機會。她最近變身「廣告從業元」，以電單車手形象拍飲品廣告，Lucy媽媽在社交網分享女兒拍攝時的趣事，讚她每次表現超乎想像，「佢嘅童言童語更為現場注入不少輕鬆嘅氣氛」。

記者：林蘊兒