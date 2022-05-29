女團After Class下月進軍元宇宙 虛擬化身唱歌跳舞 與粉絲玩遊戲

詹天文為炎明熹驕傲

提到Gigi暫時休學，往內地演出《聲生不息》人氣大升。她們異口同聲戥Gigi開心，不過Chantel與Yumi未想過效法好友休學，Yumi說：「我將學業放在第一位，返學始終最重要。」Windy大讚Gigi表現愈來愈進步，毫不怯場放膽去唱，為她感驕傲，如有機會都想嘗試不同的挑戰。

榮升師姐 姚焯菲感嘆：老了

近期疫情回穩，卡拉OK重開，Chantel的歌曲《靈魂伴侶》成為歌曲熱門點唱榜第2位。她表示很久沒唱K，得第2位很開心，感謝大家支持。Yumi同樣少出街唱K，希望有日自己的歌也能上榜，但視乎樂迷選擇，會繼續努力。各間電視台都大搞歌唱比賽節目，令新晉歌手競爭愈來愈激烈，她們相信樂壇會變得更熱鬧，反而是好事。《聲夢傳奇2》新學員下月登場，她們變成師姐，Chantel聞言感嘆道：「唉，老了！講笑吧。」Yumi未有心理準備做師姐，暫未有機會向師弟妹教路。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com