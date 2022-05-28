羅拔迪尼路捐畫為amfAR籌款 IU首映遭撞膊

amfAR晚宴星光熠熠，出席明星包括《千萬別抬頭》里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、《靚太唔易做》伊娃朗歌妮亞（Eva Longoria）、《尚氣》楊紫瓊、《貓王》湯漢斯（Tom Hanks）、名模「黑珍珠」娜奧美金寶（Naomi Campbell）等，表演嘉賓則有Ricky Martin、Christina Aguilera及Charli XCX。

網紅向IU道歉

康城影展閉幕在即，競賽電影《孩子轉運站》前日舉行首映禮，日本導演是枝裕和率領韓星宋康昊、姜楝元、IU及李周映行紅地氈。電影放映完畢，全場觀眾起立拍掌達12分鐘之久。是枝裕和感謝觀眾支持，坦言在疫情下拍戲極具挑戰，慶幸台前幕後齊心協力。是枝裕和被指緊張得全場捉實身邊宋康昊的手。

首次踏足康城的IU成為全場焦點，穿上銀灰色露肩晚裝，配上價值1.1億韓圜（約70萬港元）鑽飾，盡顯成熟美態。有韓媒指IU行紅地氈時，被一名法國網紅撞膊，事後並沒停步亦沒道歉，片段在網上曝光後，網紅遭IU粉絲鬧爆，終透過社交媒體道歉。《孩子轉運站》定於6月23日在港上映。

文：蘇珮欣