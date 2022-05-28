《歐比王肯諾比》開播 伊雲麥葵格偕妻出席星戰慶典 夏里遜福提前宣傳《奪寶奇兵5》

為期四日的星戰慶典，既是《星球大戰》粉絲的大型聚會，亦是迪士尼宣傳新作的重要平台，1999年為慶祝《星球大戰前傳：魅影危機》上映而首次舉辦，今屆重點當然是《歐比王肯諾比》。除了伊雲麥葵格夫婦外，新劇導演Deborah Chow、扮演「黑武士」的希頓基斯登遜（Hayden Christensen）及奸角「帝國判官Reva」莫西絲恩格林（Moses Ingram）等亦有亮相。

祖狄羅演《星戰》新劇

新劇以《星球大戰前傳：黑帝君臨》結局後10年為背景，講述伊雲飾演絕地大師歐比王面對人生最大挫折，他的好友兼徒弟Anakin Skywalker（希頓基斯登遜飾）沉迷黑暗力量，最終變成邪惡黑武士，並派人追殺他。歐比王一邊逃亡，一邊暗中守護年幼的Luke Skywalker，培育後者成為最強絕地武士。《歐比王肯諾比》全季共分6集，昨日首播頭兩集，然後每周三更新，直至6月22日結局為止。

除了《歐比王肯諾比》外，大會宣布另一《星戰》外傳劇集《曼達洛人》第三季將於明年2月在Disney+上架；《星際大戰外傳：俠盜一號》的前傳劇集《Andor》，亦將於今年8月31日推出，並公開首條預告片。更大驚喜是《怪獸與鄧不利多的秘密》男星祖狄羅（Jude Law）即將加盟《星戰》世界，主演新劇《Skeleton Crew》已於本月秘密開鏡，雖然角色未明，但請來《蜘蛛俠：不戰無歸》導演鍾華斯（Jon Watts）監製兼創作，絕對令星戰迷期待。

補祝John Williams九十大壽

在星戰慶典首日壓軸登場的是「韓索羅」夏里遜福，他在《星戰》作曲家John Williams指揮管弦樂團奏起經典主題曲時，昂然步上舞台，他說此行是為補祝John九十大壽，又重提他跟此曲的關係：「還記得我在醫院接受結腸鏡檢查時，手術室正播出《星戰》配樂，最後我當然無事啦！」

雖然這日是星戰慶典開幕，夏里遜福卻趁機宣傳《奪寶奇兵5》，「我們差不多完成所有拍攝工作，新片主題曲當然是由John Williams負責」，他又表示跟《盧根》導演占士曼高（James Mangold）合作《奪5》是個相當愉快的經驗。