否認撼MIRROR Super Tiger許俊豪：有競爭才有進步

【明報專訊】袁偉豪與無綫男團Super Tiger昨日為《萬眾同心公益金》跳唱演出綵排。許俊豪（Lincoln）與葉泓聲（Gordon）是前天堂鳥成員，先後加入男團Super Tiger，對於成員由10變8兼大換血，Lincoln表示原本的隊員羅天宇、鄒兆霆、曾展望等退團都因有其他工作，相信是檔期問題，有其他男藝員邵展鵬、林子超等加入一齊玩，成員經公司安排亦隨時會變，很自由。Gordon表示不知自己是否算成員，但會真心去做，希望再加入組合有一番新景象，就算畀人笑都覺得開心，因當年天堂鳥也是同樣方式獲關注。有指無綫組Super Tiger是為對撼MIRROR？Lincoln說：「不要話撼不撼，娛樂圈大家一齊玩都開心，以前天堂鳥也跟很多隊對撼，有競爭才有進步。」