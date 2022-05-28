《十八年後的終極告白2.0》 譚俊彥隔空造勢 搏盡演情慾戲 趙希洛：好幸福

記者：林祖傑

龔嘉欣、趙希洛、陳山聰及譚凱琪昨日為無綫新劇《十八年後的終極告白2.0》宣傳，身在內地的主角譚俊彥透過視像現身，被指皮膚白了不少，他笑言是整日留在房間的效果。

陳山聰提點趙希洛貼好膠紙

趙希洛搏到盡演出，劇中跟多名男演員有連場情慾戲，她笑言：「好幸福，因為個個對手都惜住我。」又形容今次瞓身演出是從影以來最激一次，她說：「今次絕對是我的底線，還經常拿着劇本周圍問人，真的出得街咩？又問導演應該如何演繹，導演就坐在譚俊彥身上親自示範。至今還不敢跟家人講，部劇出街時不知點算，唯有見步行步。」陳山聰與趙希洛演夫妻，他大讚趙希洛真的搏到盡，拍攝時經常提點對方貼好膠紙免走光，她也做足準備穿上多層打底褲，為免尷尬，拍攝前先溝通。

龔嘉欣拍結局戲情緒失控

龔嘉欣表示劇中與譚俊彥演得相當投入，結局戲分更演到情緒失控，已很久未試過拍到有心痛的感覺。她透露有一場飛車戲，譚俊彥特技人上身，高速飛車加上要揑死她，感覺好震撼，真的嚇到以為自己會死。問到劇中可有情慾戲？龔嘉欣說：「我和譚俊彥有少少，不過我們刪減了，原本我要大露背出鏡，我跟監製講其他角色已露了，監製就不用我露。我年紀大了，純粹怕醜。」