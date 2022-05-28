繼續遊覽紐約市 姜濤時代廣場跳舞

【明報專訊】MIRROR人氣王姜濤身在美國紐約，他繼續趁未開工四處遊覽做「旅客姜」，他拍攝視頻在社交網跟姜糖（粉絲暱稱）分享開心旅程。他先在時代廣場前開心跳舞，稱「我愛跳舞」及「hi~New York」。昨晨他又分享在沙灘享受陽光與海風的照片和片段，留言：「起牀了各位。」他戴上口罩及衛衣的帽，看到他的眼神好精神。姜糖留言說他的眼神好精靈，又希望他每天都叫大家起身，又有說見到姜濤即時醒晒。