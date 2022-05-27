姬摩絲作供 踢爆安柏赫特謊言

另一方面，安柏把新片《水行俠2》刪減戲分一事，歸咎於離婚後形象受損，於是尊尼邀請DC電影公司總裁濱田沃特（Walter Hamada）作證，澄清事件與離婚無關。前日尊尼再在庭上披露內情，聲稱安柏曾求他致電華納電影公司高層，為她爭取《水行俠》角色，「我只可說，她最終得償所願」。尊尼感嘆，沒有人是完美，「但我可以肯定，自己從未犯下家暴及性暴力罪行」。

前日為尊尼一方作供的，還有曾任職娛樂網站TMZ的狗仔隊Morgan Tremaine，他憶述2016年5月到洛杉磯法院拍攝安柏申請禁制令的情景，當她離開法院時，「她刻意停步，然後轉身，好讓攝影師拍到右邊臉的傷痕」；至於另一證人Norbert Neumeister亦以大數據專家身分，質疑安柏庭上展示臉上和手臂有傷痕的照片，有經過電腦加工之嫌，直指她或偽造證據。