康城首映10分鐘掌聲感動巴兹雷曼 丹素華盛頓推薦奧斯汀演《貓王》

康城影展將於周日（29日）凌晨閉幕，賽前被視為得獎熱門之一的《貓王》，前日舉行首映禮，除了導演和演員行紅地氈外，莎朗史東（Sharon Stone）和「貓王」遺孀Priscilla Presley亦畀面出席，後者更挽着湯漢斯手臂密斟，早前有傳她對此片讚不絕口，並非無因。至於奧斯汀畢拿的模特兒女友Kaia Gerber亦有撐場，更被傳媒拍下二人咀嘴的照片，公然放閃。

Kylie性感捧場

《貓王》講述籍籍無名的鄉村男孩皮禮士利（奧斯汀畢拿飾），獲經理人Tom Parker上校（湯漢斯飾）發崛，搖身一變成為搖滾天王的故事，因此吸引不少樂壇巨星捧場，除了拉丁天后Shakira、「電動馬達」Ricky Martin、美國DJ Diplo及英國女歌手Pixie Lott出席首映外，巴兹雷曼的澳洲同鄉Kylie Minogue亦以黑色透視長裙的性感造型行紅地氈，令人驚艷。此片將於6月23日在港上映。

據美國綜藝網站Deadline報道，《貓王》首映結束後，全場觀眾起立拍掌達10分鐘之久，有影迷大叫「Bravo」，網站影評人Pete Hammond亦大讚此片是「視覺和歌聲的盛宴」。巴兹雷曼感動不已，重提30年前他跟妻子Catherine首次合作拍戲《Strictly Ballroom》的往事，當時在家鄉上映後，有片商狠批「這是我睇過最差的電影」，令他一度心灰意冷，直至收到康城影展主辦單位來電，邀請他參加午夜放映單元，事業由此改變。

煞科後即入院

另一方面，奧斯汀畢拿早前接受雜誌《GQ》訪問，提到為演「貓王」，於是把所有關於他的唱片、書籍和影視作品都看遍，又跟Priscilla Presley面談，獲得她的祝福。奧斯汀笑言，電影煞科翌日凌晨，他因盲腸炎送院，需要留醫一星期，「可見我為拍攝此片，身體已撐到極限」。

奧斯汀跟湯漢斯合演《貓王》，自言獲益良多，原來另一金像影帝丹素華盛頓亦幫助不少。二人因合演舞台劇《The Iceman Cometh》而結緣，奧斯汀不時向對方討教演技，丹素亦傾囊相授，後者得悉巴茲雷曼籌拍《貓王》，即致電推薦奧斯汀當主角，令奧斯汀又驚又喜。

巴茲雷曼憶述當日收到丹素來電的情况：「丹素跟我說，早前跟奧斯汀合作，被他的全情投入和精彩演出感動了。」最終為他帶來參演《貓王》的機會。