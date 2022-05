【明報專訊】MIRROR人氣王姜濤日前經新加坡轉機往美國,昨日凌晨已抵達當地,有數十名姜糖(粉絲暱稱)舉起紙牌接機,大叫「姜濤 Welcome to New York」。姜濤推着行李,見有粉絲有點驚訝,之後停步跟他們打招呼及收下小禮物,上車時向姜糖們道謝及揮手;姜糖對他說:「玩得開心啲!唔好食咁多漢堡包呀!一切平安!工作順利!we love you。」