郭羨妮演親熱戲毋須向老公備案 劉心悠呻開槍不准眨眼 難過拍牀戲

記者：林蘊兒

《冥冥之中》演員郭羨妮、劉心悠、李天翔及蘇志威均曾效力無綫拍劇，如今倒戈相向，接拍ViuTV劇，有指無綫為此急忙變陣，刪減《雙生陌生人》集數，提前推出譚俊彥主演的《十八年後的終極告白2.0》迎戰。

郭：倒戈是好事 大家愈做愈好

昨日出席《冥》劇記者會的郭羨妮認為是好事，「有市場去演不同的劇集是好事，作為演員只做好本分，盡力去演，至於播映日期不由我們選擇和控制。相信大家愈做愈好，有更多好作品面世」。有指近期有關平行時空的劇集較複雜，容易令觀眾混淆。郭羨妮不擔心會因此影響收視，她對成績不感壓力。劉心悠稱該劇很懸疑，應吸引到觀眾追看。

郭羨妮分享拍攝難忘事，透露劇中牀戰潘燦良，有吻戲及少許身體接觸，但親熱尺度有限，拍攝前不需要向丈夫備案。她的角色擁有長生不老的能力，劉心悠則扮演她的媳婦，兩人首次合作，互笠高帽。郭羨妮稱一埋位拍攝，大家已很自然投入角色。劉心悠首日開工卻十分緊張，因要演情緒崩潰狂喊戲，很擔心忘記對白累大家NG。

劉心悠自爆獲拍檔栢天男寫紙仔打氣，大讚對方好sweet。至於最難忘是拍開槍戲，「經歷人生第一次拍開槍戲，好驚！導演堅持用真槍，射擊時後座力很大，又要我不眨眼。雖然有專人指導，但真的好難，最終拍了兩三take，覺得開槍比拍牀戲更難」。

隔17年拍劇 蘇志威估唔到要打仗

蘇志威相隔17年再拍劇，他解釋以往因應付巡迴演唱會，難抽出3個月檔期拍劇。由於疫情暫停演唱，加上被認識多年的監製兼導演黃偉賢誠意打動，又被劇本吸引，所以一口答應演出。他不覺是燒腦劇，大讚劇情有追看性。有指無綫變陣對撼？蘇志威重提舊事說：「驚我？唔好咁講。記得1999年我參演的《刑事偵緝檔案IV》 由38集變50集，曾傳出是用來對撼陶大宇過檔亞視演出的劇集《縱橫四海》，想不到多年後又要打仗，不過演員最重要是做好角色。」劇中女演員袁綺雯自爆瘀事，稱誤以為蘇志威是普通的叔叔。蘇志威為對方打圓場，「我年紀是叔叔，但樣貌和身形仍是年輕人，身手都敏捷，劇中有好多打鬥場面」。