ToNick送贈導演櫈 張敬軒讚岑寧兒歌聲洗滌心靈

獲贊助錄音 岑寧兒嚇呆

岑寧兒（Yoyo）擔任第12場嘉賓，軒仔稱疫情最嚴重的4個月，很多時聽Yoyo的歌洗滌心靈、放鬆情緒，他第一次見Yoyo時，已希望合作，又稱對方令他變小粉絲，會全神貫注欣賞她演出。Yoyo開心又害羞，說每次跟軒仔傾偈都獲得力量及鼓勵 ，多謝軒仔堅持疫情下開騷，能夠相敘是好好的禮物，隨即送上擁抱。軒仔表示贊助她所有錄音作回禮，Yoyo聞言嚇得呆着當場，開心到「擘大口得個窿」，又笑又想大叫，十分可愛。

藍奕邦多謝軒仔沒忘本

「安哥」環節藍奕邦出場，與軒仔合唱《你倫敦我紐約》，藍奕邦稱8年無上過紅館舞台，他代表所有觀眾多謝軒仔，說對方沒有忘本。軒仔說：「這個城市，我灌注了20年青春，這一次演唱會，亦有好多觀眾及歌迷話我知，大家無忘記我。」

娛樂組

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