DC總裁證《水行俠2》刪戲與尊尼狄普無關 安柏赫特再被揭撒謊

尊尼狄普早前作供，不滿前妻發表影射他涉家暴的言論，導致他被飛出《魔盜王》第6集。安柏赫特於是找來迪士尼高層天娜紐曼（Tina Newman）作證，電影易角跟「打老婆」報道無關，而她亦從未在公司文件中，發現安柏撰寫文章，力證兩者並無聯繫。

前日尊尼狄普有樣學樣，邀請DC電影公司總裁濱田沃特作供，反擊安柏赫特稱離婚後失去大量工作機會，就算努力爭取演出《水行俠2》，最後亦只刪剩10分鐘戲分的言論。濱田沃特強調，事件跟離婚無關，而是安柏跟男主角積遜莫瑪之間，未能產生化學作用所致，「類似情况在荷李活並不罕見」；加上續集主線並非愛情戲，而是積遜與柏德烈韋遜（Patrick Wilson）的兄弟情仇。

難跟「神奇女俠」相提並論

供辭亦披露安柏赫特片酬變化，她在DC超級英雄片《正義聯盟》首次扮演亞特蘭提斯女王梅拉，當時薪酬只有45萬美元（約350萬港元），其後主演《水行俠》升至100萬美元（約780萬港元），續集倍增至200萬美元（約1560萬港元），但仍跟她要求的升幅相距甚遠。反觀積遜莫瑪，首集片酬已收300萬美元（約2340萬港元），續集更暴升至1500萬美元（約1.17億港元），難怪安柏耿耿於懷。

安柏赫特認定離婚影響星途，其證人兼娛樂事業顧問嘉芙蓮阿諾（Kathryn Arnold）表示，安柏受前夫誹謗後，約損失5000萬美元（約3.9億港元）潛在收入，又說她原本可跟「神奇女俠」姬兒加杜（Gal Gadot）或者《蜘蛛俠》女星辛蒂雅（Zendaya）平起平坐。不過，尊尼的專家證人兼律師李察麥斯（Richard Marks）反駁有關說法，「這個數字並無事實根據，安柏跟上述女星亦不能相提並論」。

證人稱見安柏向尊尼咆哮

此外，尊尼狄普請來另一證人摩根禮切（Morgan Night）作證，正是安柏赫特早前提及2013年3月遭前夫在營地性侵的場地負責人。安柏稱尊尼懷疑她偷走毒品，於是在露營車內扯掉她的內褲，以手指伸入女方體內「緝毒」，令她身心受創。摩根則提出另一說法，聲稱當日沒見到尊尼「襲擊」任何人，反而目睹安柏向男方咆哮，「他表現出恐懼的樣子」。代表律師又問摩根是否尊尼影迷？他隨即否認，惹起哄堂大笑。