曾因脫髮獲公司厚待犯眾憎 樊亦敏樂於演師奶 恨做潘金蓮

被封「武器鬼見愁」

樊亦敏稱年輕時已看得很開，毫不介意被定型演師奶角色，並說：「沒有什麼感覺，我不是偶像派，做演員就要演不同角色。就算演師奶，角色上一定有些好玩的。我愛挑戰，希望往後角色更多元化，好想演潘金蓮。」她自爆是馳名的「武器鬼見愁」，只要手上拿着可以「掟」的東西，對手便會遭殃。她說：「有場戲講我斬陳嘉輝，我一拎住把刀大家就好驚，之後差點斬到陳嘉輝重要部位，全場呆咗。」

年少不懂面對惹誤會

樊亦敏初出道時因過敏症及免疫系統等問題，致身體多處出現問題，甚至嚴重脫髮影響星途。當時被無綫力捧的她，由於頭皮有三分二面積沒有頭髮，拍劇時一度要戴假髮，造成極大困擾，「最初我用僅有的頭髮遮住窿窿，但大風一吹起就見到，要戴假髮」。

之後獲公司體諒，安排她做主持。當時20幾歲的樊亦敏承受如此嚴重打擊，完全接受不到，未將情况告訴太多人，引起不少誤會，「其他同事會諗，點解我唔使出外景，點解綜藝搵我，可以唔去。好多人覺得我好寸，不停推工作，又唔答人嘢。當時好多嘢唔識面對，只係想快啲好番」。

娛樂組