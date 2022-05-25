【開箱】《犯罪都巿：極拳執法》 馬東石以暴易暴成賣座必殺技

緝捕越南冷血犯

《犯罪都市2》講述首爾重案組隊長馬石道 （馬東石飾）某日接獲上司全日萬（崔貴華飾）指示，一同前赴越南，引渡潛逃當地的通緝犯。二人以為是優差，寓工作於娛樂。抵達當地大使館後，得悉通緝犯為了逃命才肯自首。

在馬石道盤問下，對方坦承正被一名專門綁架韓國旅客的罪犯姜海尚（孫錫九飾）追殺，話說後者跟幾名黑幫分子，合力綁架在越南經商的韓國富商崔全百（南文哲飾）兒子，且在收到贖金前，已把人質「撕票」，更打算殺掉拍檔，然後獨吞贖款。馬石道決心追捕姜海尚，從越南追到韓國，把他繩之於法。

疫下外景遙距拍

馬東石拳拳到肉的動作場面，成為本系列的最大賣點，而今集的動作戲亦不遜上集。甫開場馬東石為捉拿持刀要脅便利店職員的疑犯，單人匹馬走進店內，三拳兩腳就將疑犯制服。戲中馬東石力大無窮，一拳可把敵人轟飛，而且不用武器，赤手空拳便以一敵十。馬東石雖然身形龐大，身手卻異常靈活，動作場面有速度更有力度，難怪經常被指「使用過度武力」，連累上司頻頻代寫報告解畫。

《犯罪都巿2》由頭打到尾，導演適時在對白加插笑料，使氣氛不至於太沉重，例如馬東石與上司下屬關係良好，經常一唱一和，應對外來壓力，為電影增加不少趣味。此片跟同期上映的荷李活片《壯志凌雲：獨行俠》不同，沒有大堆頭的空戰場面，只有埋身肉搏，可謂各有捧場客。另外，新片有一半情節發生在越南，原本計劃到當地取景，出發前爆出疫情，只好延遲開鏡，最後索性放棄出國計劃，改由遙控越南製作組員，由導演李尚龍提供詳細指示，監控拍攝鏡頭，然後把相關影像，利用電腦特技與演員合成。

孫錫九演技多變

首集扮演反派張謙的尹啓相，憑強悍角色令人留下深刻印象；續集換上孫錫九飾演奸角姜海尚，心狠手辣殺人無數，跟熱血正義的馬石道形成強烈對比。孫錫九曾演影視串流平台Netflix韓劇《D.P：逃兵追緝令》，新作是JTBC有線台劇集《我的出走日記》，演技千變萬化，新片流露兇狠眼神，令人不寒而慄。不過，馬東石與孫錫九的對手戲，其實只有兩場，全是動作場面，包括壓軸一場對打戲最刺激，二人在空間狹窄的巴士拳來腳往，打到車廂破爛，不禁令人聯想馬東石前作《屍殺列車》。

值得一提的是，上集扮演黑幫張夷帥的朴智煥，今集變成金盆洗手的商人，還當上馬東石線人，成為破案關鍵人物，也為劇情帶來反轉效果。據韓媒報道，《犯罪都巿》下月開拍第3集，換上全新奸角，繼續挑戰馬東石，依照這個賣座方程式，絕對可以長拍長有。

上映日期：5月25日