「尚氣」劉思慕 膺《時代》影響力人物

今屆入圍藝術家包括劉思慕、「貓女」素兒卡維斯（Zoe Kravitz）、「蜘蛛俠」安德魯嘉菲（Andrew Garfield）及《色慾都市》莎拉謝茜嘉柏加（Sarah Jessica Parker）等。《時代》編輯部請來加拿大出生的韓裔女星吳珊卓（Sandra Oh）撰文表揚劉思慕：「他努力打通一些封閉多年的大門，好讓其他人由此進入；他透過自身被孤立和歧視的經歷，藉此為同伴發聲。他是我們的超級英雄。」

辛蒂雅則以創新者身分躋身百大，其他入圍者包括《雷神奇俠4：愛與雷霆》導演泰卡韋迪迪（Taika Waititi）及鄉謠女歌手Miranda Lambert等；《奇異女俠玩救宇宙》楊紫瓊、《魷魚遊戲》導演黃東赫被歸類為巨頭，跟庫克平起平坐。