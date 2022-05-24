【開箱】《魔比煞》 不過是一齣吸血鬼電影

動作場面 有一定水準

《外星生命》丹尼爾伊斯皮諾薩（Daniel Espinosa）執導、「小丑」謝勒力圖（Jared Leto）主演的《魔比煞》，經過五度延期，終於4月1日在美國開畫，可惜票房未如理想，截稿前全球只收1.63億美元（約12.7億港元）。香港亦受疫情拖累，待戲院重開後，排期5月19日上映。《魔比煞》講述謝勒力圖飾演患罕見血液病的天才科學家，為了自救救人，決定挑戰前人不敢嘗試的危險治療方式，結果誤打誤撞，變成擁有超能力的吸血鬼。

如果說《蝙蝠俠》男星安迪瑟克斯（Andy Serkis）執導的《毒魔2》，嚴重拖低索尼蜘蛛俠電影宇宙的整體評分，那麼《魔比煞》就像落井下石，把《蜘蛛俠：不戰無歸》艱苦經營的收成，一下子推倒重來。新片節奏尚算明快，一開場即交代兩名主角：謝勒力圖與《蘇豪的最後一夜》麥史密夫（Matt Smith）扮演的絕症病人，童年已經相識，病榻中互相扶持，然後時光荏苒，謝勒力圖長大後成為諾貝爾得獎科學家，發明人造血液造福萬民，卻救不了自己和好友，令他耿耿於懷。

可惜《魔比煞》劇情單薄牽強，謝勒力圖透過非法實驗，輕易把吸血蝙蝠的血清注入自己體內，不單重現生機，更擁有蝙蝠般的驚人感應能力、超強戰鬥力，甚至御風飛行的異能，唯一缺點是必須不斷吸食人血，才能延續生命。為免好友重蹈覆轍，變成吸血鬼「魔比煞」的他，拒讓麥史密夫注射血清，二人因此反目成仇。如此夾硬製造角色衝突，實在令人失笑，亦白白浪費兩位演技派的實力。

《魔比煞》既是Marvel超級英雄片，動作場面亦有一定水準，例如謝勒力圖與麥史密夫決裂後，二人在地下鐵站內埋身肉搏，由入閘打到月台，再從路軌離開，視覺效果頗為出色；遺憾是全片打鬥場面太少，換句話說即是講多過做，就連結局前的正邪大戰亦欠缺鋪排，予人草草收場之感。

片尾彩蛋 粉絲感親切

謝勒力圖憑《續命梟雄》扮演愛滋病人而贏得金像男配角，巧合地《魔比煞》角色亦相似，兩者同樣為治療自身絕症，不惜兵行險着，人物設計原本可有很大發揮，結果導演拍成一齣傳統吸血鬼電影，如果撇除戲中出現蜘蛛俠牆壁塗鴉，或者《號角日報》等道具，很難令人相信此片跟索尼蜘蛛俠電影宇宙有任何關聯。

全片唯一令粉絲感親切的場面，來自片尾兩段「彩蛋」，曾在《蜘蛛俠：強勢回歸》扮演奸角「禿鷹」的米高基頓（Michael Keaton）現身，邀請魔比煞加盟，為群魔對付蜘蛛俠埋下伏線。問題是，劇本描寫謝勒力圖不想害人，甚至不惜為此跟多年好友翻臉，都要阻止第二頭吸血鬼出現遺害人間，如今禿鷹一問，他即蠢蠢欲試，人設突然崩壞，緣何由忠變奸？令人無所適從。