「星爵」基斯柏特再添一女

《卡戴珊家族》「大家姐」再婚

另一方面，真人騷《卡戴珊家族》的「大家姐」Kourtney Kardashian，上周在加州再度結婚，嫁給男歌手Travis Barker，但當時家人未有出席婚禮，有報道指他倆當時只是註冊，正式婚禮選址意大利菲諾港，並於前日舉行。Kourtney Kardashian穿著名牌Dolce & Gabbana設計的婚紗行禮，母親Kris、胞妹Kim、Khloe、Kylie、Kendall等均有現身，並請來失明男高音Andrea Boccelli擔任婚禮歌手。另外，男歌手Machine Gun Kelly亦偕同未婚妻、《變形金剛》女星美瑾霍絲（Megan Fox）到場祝賀一對新人。