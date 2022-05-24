《香港金曲頒獎典禮》7．24電視城舉行 無綫否認遷就炎明熹歸期

昨日兩台聯合公布《香港金曲頒獎典禮》將於7月24日假將軍澳電視城舉行，頒發13組音樂獎項，包括結合公眾投票、專業評判評分及民意調查數據選出的金曲獎、新人獎、華語歌曲獎、男歌手獎、女歌手獎、樂隊獎、最佳合唱歌曲獎、最佳劇集歌曲獎、全球華人至尊金曲獎，以及由專業界別評審選出的CASH創作歌手獎、最佳中文唱片獎、年度最佳進步獎及榮譽大獎。

最佳進步獎候選名單曝光

大會同時公布年度最佳進步獎候選名單，包括衛詩、葉巧琳、黃淑蔓、洪嘉豪、陳凱詠、施匡翹、石詠莉、安俊豪、龔柯允及樂隊ONE PROMISE。

此獎項由大會選舉會委員，根據歌手在選舉期內（2020年11月14日至2022年1月29日）的整體表現，包括各大傳媒的上榜歌曲成績、唱片銷量、演唱會成績等，組成候選名單，再由專業評判團評分選出得獎者。

娛樂組