黃子華演《毒舌大狀》鬧爆對手 阿Dee搞笑擔當 不敢搶鏡

王丹妮廖子妤再續戲緣

黃子華表示戲中有法官和大狀兩個身分，會鬧人、搞笑及鬥智鬥力。是否隨時爆肚？他說：「不會，導演兼任編劇，之前寫過《激戰》，這個故事都寫得很好，劇力萬鈞，我刨劇本近兩年，難度好高。」導演表示歡迎子華爆肚。再問子華有否動作戲？他笑說：「這個就要避一避，劇情的跌宕起伏已經很大。」

王丹妮憑電影《梅艷芳》為人認識，她表示今次的角色有很大發揮，會努力演好，要把握機會向子華偷師。子華搞笑說：「見步行步，橋到船頭自然直。」王丹妮與廖子妤在《梅艷芳》演姊妹，今次再合作，兩人有段又愛又恨的關係。廖子妤稱相信演出會好玩，因不少台前幕後都曾合作。

楊偲泳期待阿Dee粉絲送美食

楊偲泳談到戲中跟黃子華、阿Dee是法律界合作伙伴，由於對白涉及法律名詞，拍攝前需要做很多功課，心情緊張，她笑說：「他們轉數快，我驚接不住。（會否擔心被貪玩的阿Dee整蠱？）我反而期待，因為上次合作，他的粉絲應援團帶很多美食給我們品嘗。」阿Dee稱角色是搞笑擔當，「我都要配合子華，不敢過分搶鏡，亦要思考怎樣跟其他演員擦出火花」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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