萊莉基奧看《貓王》爆喊

【明報專訊】「貓王」外孫女、《光豬舞壯士》女星萊莉基奧（Riley Keough）首次導演的電影《War Pony》 ，在第75屆康城影展放映。她受訪時談及早前跟媽媽Lisa Marie及外婆Priscilla看了講述外公皮禮士利（Elvis Presley）成名經過的傳記電影《貓王》（Elvis）試片，哭了足足5分鐘，「那是一次情緒很波動的經驗，由於有關家人，所以非常激動」；萊莉自言十分欣賞巴兹雷曼（Baz Luhrmann）的舊作《情陷紅磨坊》，因此很放心由他執導《貓王》。片中由美劇《箭神》男星奧斯汀畢拿（Austin Butler）扮演皮禮士利，兩屆金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）則扮演其經理人，《貓王》將會在康城影展舉行世界首映禮。