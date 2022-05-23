不介意張寶兒打扮性感 袁偉豪願全裸為藝術犧牲

袁偉豪跟張寶兒婚後首次拍拖出席首映禮，被問為何不穿日前520在社交網分享拍拖時在萬聖節Cosplay照片的服裝？袁偉豪笑言：「看今年萬聖節會否有機會重穿，疫下已兩年沒有扮鬼扮馬。」並稱如果Cosplay不介意太太打扮性感，最緊要靚，「我對於打扮沒有底線，粗重工夫交畀我好了」。

張寶兒表示沒有設下性感底線，最重要優雅而非賣弄，可以表現到自己；袁偉豪認同太太，穿出來感覺不低俗，讓人想入非非便可。至於演出有需要會否為藝術犧牲？袁偉豪說：「之前曾在相集有背部全裸照，可能照片太細，大家沒留意到，將來若劇情合情合理，不介意再挑戰。」

羅霖到上海遇封城 靠朋友接濟

羅霖大仔Nathan從事廣告工作，知道母親的偶像是湯告魯斯，專誠陪她來欣賞，羅霖稱36年前最青春和開心是看第一集《壯志凌雲》。羅霖之前在內地工作半年，稍後會再到上海繼續未完成的工作，趁這段時間黐實兒子。

羅霖透露在內地工作隔離過6次都沒有什麼，但抵達上海3日，遇上封城，一封便20多天，她說：「是我人生中最難忘的經歷。因為當時缺糧，未及準備，幸好有親友接濟，幫忙在網上搶糧，試過連續兩星期吃番茄炒蛋，生活需要都要靠人，真的有恐懼感，同時深深體會出外靠朋友這句說話。由於不知道封控到何時，所以先回港，始終半年沒見兒子，只視像解寂寞，都很掛住他們。」她表示原定下月初往上海，但現在赴當地的機票炒到很貴，正託朋友幫忙，希望盡快起程。

記者：柯美