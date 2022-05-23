張智霖預告下集加盟《聲生不息》 葉蒨文忍淚獻唱 亡母遺物隨身解思念

娛樂組

第5集《聲生不息》李克勤與千嬅隊各自派4名隊員獨唱比併，分別是林子祥《我愛你》VS 曾比特《夢中人》、林曉峰《今生今世》VS 葉蒨文《憑著愛》、李健《深愛著你》VS 楊千嬅《Baby Song》、馬賽克樂隊《夢裏藍天》VS 單依純《三人遊》。

至今未接受母親離世

葉蒨文唱《憑著愛》送給亡母，展現唱功及感染力。葉媽媽去年12月離世，葉蒨文分享與亡母昔日的珍貴片段，笑言母親離世前曾調皮以「我更愛你」回應她的愛。她直認至今仍未能消化媽媽已離開，隨身帶着與亡母相關的物件，作為「溝通」及「思念」的橋樑。葉蒨文強忍淚水說：「我不敢想她，變成我沒有辦法好好的紀念她。所以我把她的照片及戒指一直戴着，想成戒指是你（媽）的眼睛，那麼我去哪裏，你都可以一起跟我看東西。」

林子祥與曾比特「父子」同台對決，曾比特獻唱王菲經典作品《夢中人》，穿紅色皮褸型格look登場，展現爆炸力，唱完後還向觀眾單眼。千嬅、克勤及李玟對他演出非常讚賞，李玟稱曾比特音域很闊，克勤說：「他假音很亮，好聽，很有力。」

囝囝讚節目好睇 千嬅冧爆

千嬅獻唱好友陳奕迅的《Baby Song》送給兒子Torres。她已兩個月沒有見囝囝，出場前跟Torres視像通話，為自己打氣，忍不住說：「I love you so much，Torres！I miss you！」快10歲的Torres表現淡定，除向葉蒨文、周筆暢等打招呼外，還讚《聲生不息》好看，千嬅冧爆說：「你又識睇呢啲嘢嘅？」有感而發表示：「對下一代嘅愛好重要，小朋友話畀我哋知，我哋嘅人生充滿希望，幫我哋圓滿過去嘅遺憾。」

千嬅稱現在不只是照顧兒子健康，自己都要開始養生，因生Torres時年紀不算小，很想跟兒子走遠一點的路。舞台設計營造一個無盡星空的水舞台，利用燈光反射及倒影，千嬅赤腳演繹配合效果，舞台有兩個楊千嬅出現。

林曉峰難忘被哥哥「打籮柚」

林曉峰選唱張國榮（哥哥）經典作品《今生今世》，透過歌曲向哥哥致敬，他回想當年與哥哥合演電影《金枝玉葉》，演對手戲時他NG了3次，哥哥生氣地打他「籮柚」兼訓話：「記熟啲對白呀嘛，你可以玩，但做演員要投入啲同專業。」哥哥生前經理人陳淑芬現身節目談與哥哥相處點滴，邊落淚邊說跟哥哥是好朋友，對方就像她的弟弟。

陳豪陳茵媺談「夫妻的愛」

為配合主題，製作組邀請了不同組合大談各式「一生所愛」，包括陳豪與陳茵媺談夫妻的愛，陳茵媺說兩人結婚9年，會爭取時間拍拖。劉丹談父子情，稱兒子劉愷威為家人遮風擋雨，給予101分。吳卓羲與黃宗澤講兄弟情，還合唱《友共情》。

節目預告張智霖與組合TFBOYS成員王源下集加盟做特邀隊員，角逐最佳合作金曲獎。