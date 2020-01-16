MIRROR新歌MV「水舞間」多蝦碌 AK騷肌凍到打冷震 Jer曬「剷草」舞技

呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）與柳應廷（Jer）最貪玩，Edan稱在水裏跳舞，有水花好有型，雙腿要全力以赴，笑說師承Stanley的大力踩水。Stanley稱拍出來的鏡頭，水花大先好睇，所以出盡全力踏水，「Jeremy（李駿傑）在我後面，每次一拍完，擰轉頭見他由頭濕到落腳」。Jeremy稱為有型又要靚，未有阻止Stanley的「惡行」。AK著背心，當Stanley大力踏水，水便由AK的腋下濺到胸前更加凍。至於Jer的剷草式舞技，被AK笑稱「啲水有浪㗎」。Lokman將Jer這一鏟名為「狂人踩」。今次姜濤首度Rap英文，稱要「用英文說話」，希望能從作品中說出MIRROR心聲。

娛樂組

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