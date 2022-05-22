【開箱】《孟買大家姐》 為性工作者謀福利的神話

印度人氣女星主演

《孟買大家姐》講述16歲少女甘古發明星夢，遭男友拐騙到孟買妓院從事性工作，但憑過人智慧、勇氣及毅力，成為紅燈區女王。據報最初劇組屬意《沙灘拯救隊》印度女星彼欣嘉卓芭拉（Priyanka Chopra）扮演甘古，最終角色落在現年29歲的艾莉雅巴特（Alia Bhatt）身上。後者童星出身，亦是當地人氣女星，在社交平台Instagram的追隨者人數超過6540萬，十分厲害。事實上，艾莉雅飾演的甘古，片中兩個半小時，從頭演到尾，佔戲甚重。《孟》片今年2月在柏林影展率先亮相，其後在印度公映，直到上月轉戰串流平台，上架3周，一度登上Netflix全球非英語電影收視冠軍；昨日仍在香港區電影點播榜位列第2，看來捧場者眾。

《孟買大家姐》改編自調查記者Hussain Zaidi的著作《Mafia Queens of Mumbai》，書中主角甘古，其實是影射1960年代紅燈區人物Gangubai Kathiawadi，後者曾致力改善孟買性工作者的生活環境。事實上，若不介意傳統印度電影忽然歌舞，《孟》片確實奇情；甘古被男友出賣，離鄉別井，還墮落風塵；膽識過人的她，跟鴇母不和，遇到變態客人，被打到變豬頭，卻無所畏懼；反而找到黑幫老大，還結義為兄妹。不但搖身一變管理妓院，更參與地方選舉，把原來的區長「行家」趕落台。

浪漫化主角經歷

甘古致力於提升妓女地位，在一場演說中就強調，她們只是靠身體工作，沒有比較低下，贏得滿堂喝彩。當妓院出來的小女孩在學校受到歧視，甘古為她們付學費，還跑到校長那裏討公道；當妓院被附近學校的家長施壓，恐影響孩子，要求妓院搬走，甘古又找政府官員商討。甘古鑑貌辨色，利用義兄的人脈，也懂得跟警察周旋，但她並非一帆風順。

片中講述甘古不用再接客，成為鴇母時才27歲，戀上了年輕的裁縫阿夫桑，但為了贏得選舉，為了同伴更長遠的未來，甘古沒嫁給阿夫桑，反而安排在妓院出身的少女跟阿夫桑成婚。某事觸動她致電回家，才驚悉父親已經逝世，母親亦怪責她離家多年音信全無，那是甘古在電影裏少有的脆弱時刻。

《孟買大家姐》雖有真實人物為藍本，但可能為了戲劇效果，過分浪漫化主角的經歷；一個少女怎麽可能被毒打都無所畏懼？怎麽黑幫大佬拉拉跟甘古初碰面瞬間就無條件幫她？16歲開始接客，還有心力爭取女權？幫同業謀福利？那不止是大家姐，應該是女神才對。