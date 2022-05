陳法拉伙張曼玉前夫 康城影展宣傳新劇《女飛賊》 狄達新片首映遇半裸示威者

《末日先鋒:戰甲飛車》2015年上映時叫好叫座,並獲奧斯卡10項提名,最終捧走6獎。現年77歲的佐治米勒,蟄伏7年,終帶來新片《Three Thousand Years of Longing》,前晚在康城影展以非競賽形式舉行首映禮。據報新片改編自英國女作家A.S.拜雅特(A. S. Byatt)的短篇小說集《The Djinn in the Nightingale's Eye》;講述狄達絲雲頓扮演的學者Alithea,遇到甕中精靈(艾迪斯艾巴飾),後者提出給對方3個願望以換取自由,Alithea的願望令兩人穿梭不同時光,並發展超出他們預期的感覺。

觀衆起立鼓掌6分鐘

《Three Thousand Years of Longing》前晚在康城舉行首映禮,除了劇組,還吸引《情繫海邊之城》金像影帝基斯艾費力(Casey Affleck)、名模Alessandra Ambrosio等捧場;其間在紅地氈發生一段插曲,女示威者在紅地氈突然脫去衣服只剩內褲,赤裸的胸前用藍及黃色顏料畫有烏克蘭國旗,並寫有「停止強姦我們」等字句,腹部、內褲及大腿多處亦染有紅色掌印,她並大聲叫喊,現場保安員迅即用衣服遮蓋她上身,並帶離現場。

據報《Three Thousand Years of Longing》放映後,全場觀衆起立鼓掌6分鐘,狄達絲雲頓與艾迪斯艾巴輕輕擁抱,導演佐治米勒則表示,「這是我首次跟觀衆一起看這部電影,非常感動,我也十分感激」。據悉該片預計今年8月31日在美國上映。

另一方面,張曼玉主演的法國片《女飛賊再現江湖》(Irma Vep)1996年上映,並由其法國前夫阿薩耶斯執導,去年宣布翻拍成8集同名迷你劇,預計下月7日在HBO Go首播。

阿薩耶斯擔任監製及編導外,並邀請到《丹麥女孩》金像女星艾莉西亞菲瑾德主演。故事講述艾莉西亞扮演的美國女星Mira,事業及感情不如意,到法國拍攝一部重拍舊默片的新戲,對角色與現實漸漸分不清。除了艾莉西亞外,《魔比煞》女星阿德里亞阿祖娜(Adria Arjona)、《情迷祖莉亞》男星湯史杜烈治(Tom Sturridge)及香港觀衆熟悉的陳法拉,也有份演出,昨日阿薩耶斯與劇組及一衆演員到康城宣傳,並會舉行首映禮。《女飛賊》亦是陳法拉繼HBO劇集《無所作為》及電影《尚氣與十環幫傳奇》後,再次踏上國際舞台。