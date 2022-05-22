平常心面對《雙生》刪集數 馬德鐘自爆雙倍辛苦 拍到失憶

馬德鐘拍劇多年，首次一人分飾兩角，扮演兩個各不相干、人生經歷截然不同的男人，在協議交換身分後，出現錯綜複雜的感情關係，命運隨此改寫。他形容是入行以來最辛苦的作品，更拍到失憶，「身為男一已不輕鬆，還要做兩個男一，工作量比我想像中更大。當初接劇本時，覺得可以應付，當拍完後，我辛苦到記不起做過什麼，似失去了一段記憶」。

經歷起跌如坐過山車

劇中兩個角色命運各走極端，馬德鐘覺得觀眾會較喜歡「黑仔王」巫祺男，因比較多笑位和有趣。現實中，他相信每人命運都不一樣，回望過去，也並非事事一帆風順，經歷有起亦有跌，就像坐過山車，但自覺過得不差。他說：「心態很重要，件事是開心還是不開心，視乎你怎樣看待。到了現在這把年紀，覺得自己已經好幸運，所以正念很重要。正如每次拍劇辛苦過後，回想時，發覺原來嗒落都有味道。」

不刻意追求登「頂峰」

提到2018年憑《跳躍生命線》以大熱姿態登視帝寶座，很多人覺得馬德鐘已登上人生頂峰，他說：「得獎是一個認同，未必單憑個人努力，需要很多方面配合才得到，我只是幸運。現在有健康的身體和精神狀况才是最重要，有工作就盡量做到最好。『頂峰』不是希望便會有，不需要刻意追求，自己能夠做的，就是盡力而為，享受過程。」他深信跌落低谷後就會反彈，好事之後便會來。當身處順境時，亦千萬要小心，別得意忘形，要有居安思危的意識。

想挑戰同性戀角色

從事演藝工作近30年的馬德鐘，演過無數角色，自嘲「奸淫擄掠」都做齊，當初在《創世紀》演奸角出位，之後才有機會由奸角慢慢變成主角，不過近年除了演正義凛然的紀律部隊及專業人士外，亦有演過亦正亦邪的角色，不介意再接受挑戰，期待扮演跨性別人士或同性戀者。

注重健康 凍齡有法

馬德鐘下月踏入54歲，被封為「凍齡男神」，事實他很注重健康，明白內外調理都非常重要，不會等到患上不能逆轉的疾病才知健康重要。他分享養生之道，「我茹素4年多，早睡早起，生活有規律，並保持運動量強壯肌肉。『凍齡』只是Bonus，每個人都會老，只是你用什麼方法把衰老延緩。我的生活態度就是放鬆，保持心境開朗，正所謂『物來則應，過去不留，隨緣而生』，是我的人生哲理」。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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