與女友13年愛情長跑告終 MIRROR陳瑞輝宣布分手

稱分手不涉他人元素

他們表示︰「我們的愛情裏，曾經的十餘年，慶幸沿途有你。愛有很多方式，換個角色相處，繼續延續下去。新的開始，新的旅程。感恩遇見，感恩有你。感謝大家一路以來關愛，此事只涉及雙方私人關係，不涉及他人元素，我們雙方對此事不會作出更多回應。」很多粉絲及網民都感到可惜。有指目前MIRROR公開有女友的成員，只有楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）及陳卓賢（Ian）。

另外，電訊盈科媒體集團旗下公司MakerVille的藝人有男團MIRROR、ERROR、P1X3L及女團COLLAR等，前日宣布開設新網上直播平台「MakeALive」，預告節目內容有演奏、運動、劇場、綜藝及唱歌等。

MakerVille開直播平台

首個直播演出是本月24日舉行的《CHILL CLUB KEEP GOING》音樂會，演出歌手有Dear Jane、盧瀚霆（Anson Lo）、許廷鏗、張天賦等。觀眾下載MakeALive App，成功登記後可免費領取網上直播門票。Anson Lo在社交網叫歌迷估他當晚會唱什麼歌。

娛樂組