MIRROR成員輪住分手 呂爵安：是緣分 柳應廷：專心工作

Edan透露戲中跟鄭中基的父子關係很差，自己的角色脾氣暴躁，經常與爸爸鬧交，又愛飲酒。他為達到醉酒狀態，試過飲一大杯威士忌，但遺傳了爸爸基因，沒半點醉意。他自誇千杯不醉，反而見過Jer飲醉酒，笑言手上有很多Jer的醜態照，叫Jer要對他好一點，否則將這照片公諸於世。

呂爵安：見到Frankie會慰問

Jer客串演出，他透露Edan角色與現實相反，「他平時EQ高，比我打都不發脾氣，反而我小器，尤其是對着Edan更小器。」

提到隊友陳瑞輝（Frankie）在社交網宣布與女友分手（見另文），他們表示當事人不回應，他們都不會幫Frankie回應，這是對方與前女友的私事，大家給予他們空間。問到Frankie心情如何？Edan說：「最近12名成員很少見面，見到面會慰問，男人之間心照便可。」

提到MIRROR成員輪住分手，包括Edan於出道不久，與拍拖3年的女友Stephanie宣布感情告終，之前Jer跟舊愛Kelly結束多年感情，現在是Frankie跟拍拖13年的女友分手。Edan稱這是緣分。Jer被問到感情事及會否復合都不回應，說現在先專心工作。

毛舜筠珍惜家人團聚機會

毛舜筠表示跟監製錢小蕙是好朋友，加上現在開戲艱難，所以無論如何也要返港演出，她說：「原本去年12月開拍，因我赴加拿大探望女兒，才延期1月初拍。我一世人都未遇過這種情况，返不到香港。」她稱久未拍喜劇，且多年前在《老港正傳》飾演其兒子的鄭中基，今次升級扮演欣賞她的男人。她透露兩女兒稍後返港放暑假，如可以，想一家四口去日本旅行。疫情令她感受到一家團聚好難得，要珍惜。

鄭中基增肥30磅再演Edan老竇

鄭中基為角色增肥30磅，他解釋因另一部電影《闔家辣》都是演Edan老竇，又同是的士司機，故造型要有不同，他說：「為藝術犧牲沒所謂，年底赴台灣舉行演唱會，稍後要喼弗收身，我易肥亦易瘦，不擔心磅數有升無跌。」他透露台灣演唱會原本兩年前舉行，遇上疫情被迫取消。雖然當地疫情嚴峻，但他不擔心開不成，因距離年底還有一段時間。他稱演唱會舉行前會出一張新歌加精選唱片，就當是練歌。

余香凝遲回家 1歲女兒尖叫

余香凝與黃又南戲中飾演育有5歲女兒的夫妻，現實中余香凝的女兒已1歲，她稱首日開工要跟女兒分開感內疚，但翌日已習慣，不過早睡的女兒每晚都等她回家才肯睡覺，她笑說：「老公話我遲遲未回家，女兒就尖叫。」

記者：柯美

攝影：劉永銳

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