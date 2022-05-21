李政宰新片康城首映 女友低調捧場 茱莉亞羅拔絲安妮夏菲維紅地氈騷鑽飾鬥閃

李政宰跟好友鄭雨盛合演《Hunt》雖然未能入圍康城主競賽單元，無緣角逐金棕櫚影帝，但二人受歡迎程度，絕對不下於其他參展電影。

首映開場前一小時，戲院門外已大排長龍，等候入場欣賞李政宰的處男導演作。而在放映結束後，全場觀眾起立拍掌7分鐘，令他激動不已，分別以韓文、法文及英文道謝，又跟拍檔熱情擁抱。

女方拒行紅氈

據韓媒報道，李政宰花上4年時間籌拍《Hunt》，並以200億韓圜（約1.2億港元）製作而成，故事以1980年代為背景，講述他跟鄭雨盛飾演韓國中央情報機關主管，為了揪出內鬼，二人由合作變成互相猜疑，並揭開「韓國一號暗殺作戰計劃」的驚人內幕。由於角色身分特殊，李政宰請求來賓及影評人切勿提早劇透，影響其他人的觀影樂趣。

這日李政宰偕女友林世玲一起乘車抵達首映禮會場，剛巧被傳媒拍下合照，女方隨即直接進入戲院，未有跟男方一起行紅地氈。

二人欣賞首映亦刻意分行而坐，貫徹低調本色。事實上，去年11月李政宰偕《魷魚遊戲》導演黃東赫、主角朴海秀及鄭浩妍出席美國LACMA藝術及電影晚宴，順道參觀當地藝術展覽，當時林世玲亦陪伴左右，事後有人上載全體工作人員合照，網民才發現女方在場。

影評有讚有彈

美國綜藝網站The Hollywood Reporter昨日刊登《Hunt》影評，內容有讚有彈，作者肯定李政宰與鄭雨盛演技，「主角充滿魅力，動作場面亦夠刺激」，戲中槍戰、飛車、爆破場面不斷，但人物性格描寫未算深入，故事亦欠連貫，未能完整刻劃二人的意識形態和複雜心理。另一方面，《Hunt》昨日亦登上康城官方刊物《Screen》封面，予以高度重視。

同日《殺手怨曲》導演占士加利（James Gray）自編自導競賽片《Armageddon Time》，亦在康城舉行首映禮，紅地氈星光熠熠，主角安妮夏菲維、謝洛美史壯（Jeremy Strong），以及獲珠寶品牌邀請出席的金像影后茱莉亞羅拔絲等先後亮相，後者穿著黑色套裝襯黃鑽頸鏈，與一身純白襯藍寶石鑽鏈的安妮，形成強烈對比。