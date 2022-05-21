《十八樓C座》暫別拉表叔 商台監製馮志豐私人理由辭職

娛樂組

昨日商台社交網有「拉表叔」的道別說話：「各位周記街坊，我要暫別去法國深造喇！青山常在，綠水長流，我哋有緣再會。掛住我就聽《一台好戲》同《細路強》嗰個主持馮志豐啦！佢把聲同我差唔多㗎！」商台稱馮志豐是私人理由辭職，至於提到所主持的兩個節目《一台好戲》與《細路強》，他仍會繼續以客席主持身分繼續。《十八樓C座》監製由陳聰接捧，《光明頂》監製的工作會有商台同事接任。

周老闆祝拉表叔一路順風

《十八樓C座》眾人飲金牌咖啡歡送拉表叔，周老闆（金剛）對拉表叔說：「我𠵱家嚴厲警告你，你去到法蘭西嗰邊，千祈唔好衰畀人睇，要話畀當地人聽，我哋香港嘅茶餐廳文化係掂嘅、係very good嘅，𠵱家我哋為咗拉表叔飲杯，祝佢一路順風。」拉表叔說：「多謝各位，多謝各位街坊支持！」還有彩蛋，眾人透露送給拉表叔的禮物，有他當年演出的《射鵰英雄傳》與《神鵰俠侶》DVD、《光明頂》的錄音聲帶，又有他最喜歡的萬能俠公仔。至於周老闆送上有「秘」字利市，眾人以為周老闆傳授金牌咖啡秘方，周老闆說拉表叔只是往法國學藝並非不返來，周記的大門永遠為他而開。

有揣測馮為子女移民

記者聯絡馮志豐，他未回覆離開商台後的動向。金剛叔回覆表示當然不捨得，他以周老闆的身分說：「拉表叔去法國係佢嘅理想，一則增值自己，二則為咗將來有更大發展、更高成就，學成返嚟對拉表叔或者周記只會有好處，唔捨得都無辦法，祝佢學成歸來，更上層樓！」對拉表叔暫別，聽眾感突然，引起很多揣測，有認為他為三子女移民，又有指他監製的《光明頂》主持陶傑與鮑偉聰也到了英國，他們可以再重組。更多留言為馮志豐打氣及送上祝福。

據維基資料《十八樓C座》的拉表叔原名司徒拉，屬於開明親建制派，與周老闆是遠房親戚，稱呼周老闆為「都仔」。馮志豐不單參與廣播，還身兼《十八樓C座》的監製與編劇。

童星出身 參演多部無綫經典劇

馮志豐現年49歲，當年是童星，無綫多部經典劇集也有他的演出，深入民心，包括《京華春夢》、《執到寶》、《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》與《香城浪子》等。