【開箱】續談《奇異女俠玩救宇宙》 比《尚氣》更顯東方文化

多元宇宙似輪迴

跟《蜘蛛俠：不戰無歸》或《奇異博士2：失控多元宇宙》不同的是，《奇異女俠玩救宇宙》提出多元宇宙概念，某程度跟「輪迴」相似，世代相傳，生生不息，頗有東方宗教文化色彩。電影對於楊紫瓊父女、夫妻、母女關係著墨頗重，在生活上互相折磨，尤其是她跟女兒的對立，在地球上只是一般家庭問題，但在另一宇宙則變成正邪大戰，表面上很誇張，實際上很貼地，為人父母的觀眾應該感受猶深。

電影的世界觀亦很有趣：每當你作出一個抉擇，便會衍生出另一個宇宙。楊紫瓊飾演主角秀蓮，年輕時不理父親反對，堅持跟男友關繼威私奔美國，父女因此反目，從此斷絕來往。可是秀蓮婚姻並不美滿，她把家庭和生意的重擔都放在肩膀上，丈夫卻只顧玩樂，成為她眼中「廢柴」，為免女兒有樣學樣，從小嚴加管教，導致母女壓力愈積愈重，終於一發不可收拾，這不是秀蓮的「翻版」嗎？因此在另一宇宙裏，女兒變成大魔頭，把所有怨念化成「貝果黑洞」，誓要把多重宇宙一併吞噬。

楊紫瓊最佳演出

《奇異女俠玩救宇宙》可算是楊紫瓊從影以來最佳個人表演，一人分飾Ｎ個角色，既是被生活壓迫的家庭主婦，亦是以寡敵眾的宇宙救星，文場武戲交替，讓她過足戲癮，而在另一個宇宙裏，她更是觀眾熟悉的知名演員，跟關繼威感情若即若離，男方分手前說句「下一世再愛你」，正是上文提及「輪迴」概念的最佳示範。

據楊紫瓊表示，導演原本邀請成龍擔任本片主角，故事亦以他為中心，後因他拒演而修改劇本，變為從女性角度出發，至於男主角則換上童星出身、曾演《奪寶奇兵之魔域奇兵》的越南籍華裔演員關繼威，看罷電影不難發現他跟成龍真有幾分相像，尤其是在大鬧稅務局的戲分，動作詼諧不失敏捷，相信跟他在港拍戲（包括《無限復活》）期間，曾跟袁家班合作，其後更擔任荷李活片如《變種特攻》等特技指導有關。

本片另一矚目但非華裔臉孔的是飾演稅務局職員的《月光光殺清光》女星珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis），她的重度化妝，觀眾一時未必認出，但表現絕對亮眼，先在稅務局內對秀蓮咄咄逼人，後在洗衣店外冰釋前嫌，互相分享當母親的苦樂，雖然老套但仍動人。