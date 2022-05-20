《壯志凌雲2》康城首映全場起立拍掌6分鐘 湯告魯斯獲頒金棕櫚榮譽獎

《壯志凌雲：獨行俠》因受疫情影響，原定2019年7月推出，結果五度延期，終於落實本月27日在美國上映，香港更提早一天開畫。繼本月初在聖地牙哥的退役航空母艦「中途島號」舉行首映活動後，湯告魯斯昨日再攜新片亮相康城，相隔30年舊地重遊，令他感觸良多，「多謝大家，這齣電影是我為你們而拍的」。被問到會否因應疫情，想過把《壯志凌雲2》直接透過影視串流平台上架？他強調：「不會，絕不可能。」

除了湯告魯斯外，新片監製謝利畢咸瑪（Jerry Bruckheimer）、同片拍檔邁爾斯泰勒（Miles Teller）、珍妮花康妮莉（Jennifer Connelly）及鍾漢姆（Jon Hamm）等齊齊出席首映禮，當大會安排8架法國戰機在紅地氈上空盤旋，眾星即好奇抬頭觀望。而在首映結束後，全場觀眾起立鼓掌6分鐘，據現場目擊者稱，湯告魯斯見狀感動得眼泛淚光。

電影回顧片段欠妮歌潔曼

湯告魯斯亦獲邀出席康城大師班活動，大會把他從影以來的作品，剪輯成13分鐘精華片段，藉此回顧他在國際影壇的商業成就。據綜藝網站Variety報道，有關片段並沒出現其前妻兼金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）任何畫面，儘管他們婚姻期間，曾合演過《雷霆壯志》、《大地雄心》及《大開眼戒》三部極具代表性的電影。

在康城開幕禮上，憑《最後的蘇格蘭王》榮膺金像影帝的科力士韋德加（Forest Whitaker），事先張揚獲頒金棕櫚榮譽獎；昨日舉行大師班，湯告魯斯亦獲康城主席Thierry Fremaux頒發同一獎座，表揚他在推動國際流行文化的貢獻，令他又驚又喜，一時想不出致謝辭，只懂大叫「嘩」，真情流露。

朴贊郁新片靈感源自老歌

另一方面，早在2004年已憑《原罪犯》揚威康城的韓國名導朴贊郁，今屆挾新片《報復式分手》（Decision to Leave）再入圍主競賽單元，講述朴海日飾演刑警調查森林命案，其間遇上死者妻子湯唯的驚慄故事。朴贊郁出席首映禮前，先接受美媒The Hollywood Reporter記者訪問，自爆執導新片的兩大靈感，一是過去喜歡看警匪片，卻不滿電影把主角描寫成天才或崇尚暴力的警察，於是想拍一齣有關普通人的故事，只是主角剛好任職警察而已。

第二個靈感源自韓國國寶級女歌手鄭熏姬主唱《The Mist》，「我從小已喜歡此曲，一直想把它放進愛情故事裏，新片其中一幕講述朴海日盤問湯唯，兩人互相試探對方，過程相當浪漫，加上最近發現另一男歌手宋昌植曾經翻唱此歌，感覺非常配合新片，於是便用了男聲版本。」