李幸倪祝福AGA留低有好發展 林二汶轉投《聲夢》導師 新策選學員

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

林二汶、Gin Lee、泳兒、布志綸、林奕匡、王灝兒昨日以星級導師身分，聯同23名《聲夢傳奇2》學員出席記者會，公布分組比併，順利晉級的學員及歌手導師再分紅藍兩大陣營，由紅隊總監郭偉亮（Eric Kwok）及藍隊總監陳奐仁領軍，再決高下，爭奪終極冠軍，星夢娛樂總裁何麗全，舞蹈總監Sunny Wong也有出席。

先揀男仔 着重內涵

二汶、布志綸與林奕匡談到首當《聲夢》導師，希望趁機學習不同事物。二汶表示之前雖然當過《全民造星III》導師，但兩個真人騷形式不同，故已制定新策略，「我想揀男仔先，着重內涵真誠、有自信，曳的會照鬧。若見到心水學員會搶到底，舞台是四面台設計，要教學員面對四面八方都不怯場」。

布志綸會當學員如Band友和子女看待，希望在音樂上多給鼓勵，自爆也有火爆和執著一面，不排除會鬧人，二汶笑問布志綸：「可不可以不跟我鬧交呀？」

Gin Lee跳出舒適圈

Gin Lee冧莊做導師，認為做導師除幫到別人，自己也有得着，今次活動初次跟學員見面，留待看他們表演後，因應潛質和可塑性揀選學員入隊，希望她能幫一把。提到環球唱片日前公布她和陳慧嫻約滿離開，Gin Lee表示距離完約尚有一段時間，先完成《聲夢2》和7月推出的唱片工作，之後會回馬來西亞老家探親，未來去向仍未定，「我探索緊往後的可能性。（續約條件不理想？）不單是看錢，想轉一轉環境，跳出舒適圈，嘗試不同挑戰」。

有指環球側重無綫宣傳，忽視其他平台，Gin Lee稱好難評論，她有去過不同平台宣傳，但香港音樂節目不多。至於陳慧嫻同期滿約環球離開，江海迦（AGA）會留低，獲公司安排連串工作大計，她表示看到新聞才知道，「未見到AGA，沒有傾過，不緊要，她大個女，我祝福她，一定有好發展」。

趙頌宜向胞兄「折骨Ben」取經

報稱醫科生的學員趙小婷，希望靠歌聲吸引星級導師帶入組，見到一眾星級導師都想交流和合作，「今次參賽是人生難得機會，壓力一定有，會叫自己保持自信，享受舞台」。

趙頌宜胞兄是《全民造星III》冠軍「折骨Ben」趙祥誠，直認第一次踏上大型舞台，心情好緊張，有向對方取經，「我跟哥哥性格差不多，他叫我放膽表現自己」。問到為何不跟哥哥參加《造星》？她說：「我想集中唱歌，那邊着重不同表演，我驚更緊張。」

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