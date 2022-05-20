疫下隔住電話屏幕無奈道別 羅苡之陳志健宣布結束9年半婚姻

記者：陳釗

羅樂林在無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演大龍生，他的女兒羅苡之於2012年與陳志健結婚，經常在社交網恩愛放閃。陳志健今年3月10日上載與羅苡之合照，祝太太生日快樂。由於陳志健轉戰內地發展，羅苡之近期的家庭聚會照也不見陳志健出現。

羅苡之︰我們的離別充滿愛和祝福

前晚陳志健與羅苡之分別在社交網發文宣布結束9年半婚姻，羅苡之上載兩人的背面照，留言︰「最終，我們也沒能夠一起走到底。起碼我們曾經愛過、笑過、哭過、活過。其他都已經不再重要了。謝謝你陪伴了我十多個年頭。你說你浪費了我的青春，我說我賺了無價的回憶。疫情緣故，大家沒能夠抱頭痛哭，只能隔着電話屏幕無奈跟傷痛的道別。我們的離別是帶着遺憾和悲傷，但亦同時充滿着愛和祝福的，所以大家千萬不用太擔心我們，尤其是我們的家人朋友。亦希望大家能夠給予我們空間去沉澱、去療癒。我會努力過好生活，成為一個更加優秀的自己。我知道你也會的。共勉之。」

陳志健︰一日愛人一世親人

陳志健留言︰「我們都想大家好，懷念伴侶依偎時的每一分、每一秒。此刻的分開放手，則是我們能給對方最好的祝福。一日愛人，一世親人。希望你會永遠快樂，前路彼此共勉珍重。​​​」他之後回覆傳媒不提離婚原因，只說：「我們仍然是朋友，亦是家人。其他沒有什麼回應，希望大家能夠給予我們空間，謝謝。」羅苡之同樣稱與陳志健還是朋友、家人，希望大家可以給予空間他們沉澱，需要一點時間，會努力工作。

羅樂林︰估不到會行這一步

對於女兒離婚，羅樂林接受《明報》訪問說︰「作為父母當然感到好可惜及不開心，但只有他們才知點解會行到這步。疫情下分隔兩地，各有各忙，以往一星期有幾次家庭聚會，現在有時一個月都見不到一次，我亦忙開工。」他透露曾見過他們有拗撬，以為是夫妻平常事，估不到會行這一步。女兒曾向他提過離婚的事，昨日由家人告知，才知他們宣布離婚，希望他們好好處理問題。羅樂林太太陳寶儀稱尊重女兒與陳志健決定，望他們繼續開心幸福地生活。

陳志健是2006年「香港先生」亞軍，2009年與圈外女友結婚後育有一女，2011年離婚。羅苡之是他第二任太太，兩人2012年10月結婚，去年10月在社交網分享慶祝結婚9周年的照片。