羨慕敖嘉年穿梭3台開工 梁嘉琪搲撈恨拍劇

3台待遇不俗

早前拍無綫劇，現在為香港開電視主持節目，嘉年還正拍攝ViuTV新劇，透露會與幾名MIRROR成員合作。他可自由穿梭無綫、ViuTV和香港開電視，非常厲害。嘉年自覺幸運，也很開心，「起碼有工作先，因為有很多朋友在疫下，工作方面都受到很大影響，所以我是幸運的，希望可以做多些不同台的工作，3間電視台對我的待遇都ok」。他開設的製作公司，現時也有不少劇本，原本已有公司投資開拍，但受疫情影響要煞停，未來希望與更多不同平台合作。

被主持耽誤的演員

嘉琪聞言非常羨慕，向嘉年自薦，開戲可以找她，「我很想拍劇呀，監製」。嘉琪稱已很久沒有拍劇，在無綫最後一兩年，全部都是主持工作，其實她很想拍劇，至今仍很有戲癮。嘉年讚嘉琪做主持實在太好，蓋過了演技，是被主持工作耽誤的演員。

問到演藝同班同學王祖藍回無綫出任高層後，可曾找她合作？嘉琪說：「我們同學間有共識，不談工作，這是我們維繫友誼的方法。（如有合適會否回無綫拍劇？）最緊要看工作性質，視乎該節目或角色是否真的適合我。」

失婚嘉年懶識女仔

感情方面，兩人同樣自由身。嘉年已離婚3年多，回復單身的他表示對愛情很隨緣，不知何解變得愈來愈懶，現在連識女仔都不想，「好像有少少驚驚哋，好驚一段感情到最尾又有什麼拗撬，變得不開心，我很怕這些，所以成日都說『算了，算了』」。什麼類型女仔才覺得吸引？嘉年說：「我沒有特別去想，隨緣吧。」談到早前跟他傳緋聞的蔣家旻？他即落閘，「這個不講了，不是真的，費事影響她」。

嘉琪擇偶拒心地差

單身的嘉琪稱雖然身邊不少朋友已結婚生仔，但她不心急，對愛情抱佛系心態。是否眼角高？她說：「真心，我很隨緣，從來都沒有定下什麼條件，但心地差一定不可以。」嘉年笑問：「如果對方高大有型、靚仔又有錢，但心地差呢？」嘉琪笑言：「可以玩一下，過人世就不好了。」

梁嘉琪/服裝：K times 2

場地提供：The AIR（The ONE）

敖嘉年/化妝：Rigel Ng@ Rigel's Beauty Arts

髮型：Philip Lee@HAiR

記者：陳釗

攝影：劉永銳