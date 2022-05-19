熊黛林懷胎已覺孖女性格不同

【明報專訊】名模熊黛林最近為無綫第二輯《日日媽媽聲》擔任嘉賓，談及照顧4歲孖女Kaylor及Lyvia的趣事。她稱孖女樣貌和性格都略有不同，懷胎時已發覺一個比較懶，不太願意郁，另一個則不停在肚內踢較好動。回想孖女初出世，同時照顧兩個感吃力，「有時一個剛睡着，另一個就醒，可能弄醒另一個。一整晚不停循環，完全不能睡。不過當餵哺母乳時抱着女兒『一邊一個』，感覺好幸福」。她早前離港工作，隔離14日，女兒不在身邊，笑言終於有覺好瞓感開心，但回家孖女坐在她大腿上擁抱，又好冧。